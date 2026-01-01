Menu
Awards and nominations of Parallel Mothers 2021

Academy Awards, USA 2022 Academy Awards, USA 2022
Best Performance by an Actress in a Leading Role
Nominee
 Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Golden Globes, USA 2022 Golden Globes, USA 2022
Best Original Score
Nominee
 Best Foreign Film
Nominee
BAFTA Awards 2022 BAFTA Awards 2022
Best Film Not in the English Language
Nominee
 Best Film Not in the English Language
Nominee
Venice Film Festival 2021 Venice Film Festival 2021
Best Actress
Winner
Best Film
Nominee
 Queer Lion
Nominee
