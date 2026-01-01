Menu
Awards and nominations of Iron Jawed Angels 2004

Golden Globes, USA 2005 Golden Globes, USA 2005
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2005 Screen Actors Guild Awards 2005
Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
