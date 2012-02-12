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Poster of Monster High: Why Do Ghouls Fall in Love?
6.9
Kinoafisha Films Monster High: Why Do Ghouls Fall in Love?
6.9

Monster High: Why Do Ghouls Fall in Love?

, 2012
Monster High: Why Do Ghouls Fall in Love?
USA / Animation, Romantic / 18+
Poster of Monster High: Why Do Ghouls Fall in Love?
6.9

Cast

Laura Bailey
Lagoona Blue
Erin Fitzgerald
Cupid
Ogie Banks
Clawd Wolf
Cam Clarke
Hep Clouds
Deby Derryberry
Draculaura
Deby Derryberry
Draculaura
Kate Higgins
Kate Higgins
Frankie Stein
Jonathan Lipow
Valentine
Evan Smith
Mike
Evan Smith
Mike
Evan Smith
Mike
Audu Paden
Mr. Hack
Director Audu Paden, Dustin Mckenzie, Steve Sax
Writer Ted Zizik, Mike Montesano, Audu Paden, Lauren Rose
Composer Steven Argila
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 44 minutes
Production year 2012
Online premiere 12 February 2012
World premiere 12 February 2012
Production Mattel Entertainment, Mattel Playground Productions, Mattel
Also known as
Monster High: Why Do Ghouls Fall in Love?, Monster High: Amor monstruoso, Canavarlar Lisesi: Gerçek Aşkın Gücü, Hvorfor Forelsker Ånder Sig?, Monster High - Pourquoi les goules tombent amoureuses?, Monster High: Milyen rémes ez a szerelem, Monster High: Monsterforelsket, Monster High: Pesadelo de Uma Noite de Paixão, Monster High: Por Que os Monstros Se Apaixonam?, Monster High: Ta genethlia tis Draculora, Monster High: Un romance monstruoso, Школа монстров: Отчего монстры влюбляются?, Monster High: Är det det här monster kallar kärlek, Monster High Amor Monstruoso, Monster High - Pourquoi les goules tombent amoureuses, Monster High: Monsterkrass verliebt, Why Do Ghouls Fall in Love?

Cartoon rating

6.9
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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