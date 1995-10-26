Menu
6.0 IMDb Rating: 5.9
Sudden Death

Sudden Death

Sudden Death 18+
Country USA
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 1995
Online premiere 5 August 2017
World premiere 26 October 1995
Release date
11 January 1996 Australia
3 April 1996 Belgium
27 October 1995 Brazil
22 February 1996 Czechia
12 April 1996 Denmark
26 January 1996 Finland
17 April 1996 France
4 April 1996 Germany
19 April 1996 Great Britain
9 February 1996 Greece
25 January 1996 Hong Kong
4 January 1996 Hungary
26 April 1996 Ireland
19 April 1996 Italy
1 June 1996 Japan
1 February 1996 Netherlands
28 June 1996 Norway
7 February 1996 Philippines
2 February 1996 Poland
28 June 1996 Portugal
16 February 1996 Romania
15 February 1996 Singapore
22 February 1996 Slovakia
17 February 1996 South Korea
5 January 1996 Spain
17 May 1996 Sweden
9 December 1995 Taiwan
2 February 1996 Turkey
22 December 1995 USA
MPAA R
Budget $35,000,000
Worldwide Gross $64,350,171
Production Universal Pictures, Signature Entertainment, Imperial Entertainment
Also known as
Sudden Death, Muerte súbita, Äkkikuolema, Morte Súbita, A rischio della vita, Äkksurm, Ani ölüm, Cái Chết Bất Ngờ, Hirtelen halál, Iznenadna smrt, Moarte instantanee, Mort subite, Nagła śmierć, Náhla smrt, Náhlá smrt, Nenadna smrt, Overtime, Staigi mirtis, Sudden Death - Terror på overtid, Sudden Death (Muerte súbita), Suspense en prolongation, Xafniki apeili, Ξαφνική απειλή, Внeзапная смерть, Внезапна смърт, Изненадна смрт, Раптова смерть, सडन डेथ, サドン・デス, 絕命殺陣
Director
Peter Hyams
Cast
Jean-Claude Van Damme
Jean-Claude Van Damme
Powers Boothe
Raymond J. Barry
Whittni Wright
Cast and Crew
Film rating

6.0
11 votes
5.9 IMDb
Write review
Film Reviews

Weteran Mc 24 October 2024, 00:00
"Внезапная смерть" - голливудский боевик далёкого 1995 года с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли, когда он ещё был в расцвете своих… Read more…
Quotes
Play-by-Play Announcer It's so loud in here, I can barely hear myself think.
Color Commentator You don't have to think, Mike. It's hockey.
Listen to the
soundtrack Sudden Death
Stills
