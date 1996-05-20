Menu
Poster of Aladdin and the King of Thieves
Рейтинги
6.4 IMDb Rating: 6.3
2 posters
Aladdin and the King of Thieves

Country USA
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 1996
World premiere 20 May 1996
Release date
20 May 1996 Brazil
13 August 1996 Denmark
7 November 1996 France
19 May 1999 Germany
26 December 2001 Great Britain
13 August 1996 Ireland
20 May 1996 Portugal M/6
20 May 1996 Romania AP
22 January 1997 Spain
13 August 1996 USA
Production Walt Disney Home Video, Disney Television Animation, Walt Disney Animation Australia
Also known as
Aladdin and the King of Thieves, Aladdin et le Roi des voleurs, Aladdín y los 40 ladrones, Alaaddin 3: Hırsızlar Kralı, Aladdin e il re dei ladri, Aladdin e o Rei dos Ladrões, Aladdin e os 40 Ladrões, Aladdin en de dievenkoning, Aladdin és a tolvajok fejedelme, Aladdin ja varaste kuningas, Aladdin ja Varkaiden Kuningas, Aladdin och rövarnas konung, Aladdin og de fyrretyve røvere, Aladdín og konungur þjófanna, Aladdin og røvernes konge, Aladdin şi Regele Hoţilor, Aladdin und der König der Diebe, Aladdín y el rey de los ladrones, Aladin a kráľ zlodejov, Aladin a král zlodějů, Aladin i kralj lopova, Aladin in kralj tatov, Aladinas ir plešiku karalius, Aladini dhe Mbreti i Hajdutëve, Aladyn i król złodziei, Alovuddin va qaroqchilar qiroli, Ələddin və quldurların kralı, O Aladdin kai o vasilias ton klefton, Ο Αλαντίν και ο βασιλιάς των κλεφτών, Аладдин және қарақшылар патшасы, Аладдин и король разбойников, Аладдін і король розбійників, Аладин и царят на разбойниците, アラジン完結編 盗賊王の伝説, 阿拉丁和大盗之王
Director
Tad Stones
Cast
Robin Williams
Robin Williams
John Rhys-Davies
John Rhys-Davies
Cast and Crew
Cartoon rating

6.4
10 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films  Best Comedies 
Quotes
[Cassim has not showed up at the wedding]
Aladdin Where is he?
[Genie changes into Pumbaa from the Lion King]
Genie Hakuna Matata!
[Changes back]
Genie Whoa. I was having an out of movie experience.
Stills
