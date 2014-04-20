Menu
In My Dreams

In My Dreams 18+
Country USA / Canada
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2014
Online premiere 2 September 2016
World premiere 20 April 2014
Release date
20 October 2015 France
MPAA PG
Production Sony Pictures Television, Hallmark Hall of Fame Productions, Province of British Columbia Production Services Tax Credit
Also known as
In My Dreams, Álmaimban, Em Meus Sonhos, En mis sueños, Ho sognato l'amore, I mine drømme, L'Amour de mes rêves, Nos Meus Sonhos, Wymarzeni, В моих мечтах, В сънищата ми, У моїх мріях, 夢中的你
Director
Kenny Leon
Cast
Katharine McPhee
Katharine McPhee
Mike Vogel
Mike Vogel
JoBeth Williams
JoBeth Williams
Cast and Crew
Quotes
Nick Smith Have you ever dreamt about someone that you've never met before?
Charlotte You mean like the one where I dream about Jack Nicholson? A young, virile Jack Nicholson?
Nick Smith Mom, OK. Forget it. Forget I even mentioned it.
