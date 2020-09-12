Menu
8.2 IMDb Rating: 8
Kinoafisha Films Wolfwalkers

Wolfwalkers

Wolfwalkers 18+
Country Ireland / Luxembourg / USA / France / Great Britain
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2020
Online premiere 10 December 2020
World premiere 12 September 2020
Release date
13 November 2020 Canada
20 October 2021 France
26 October 2020 Great Britain
30 October 2020 Japan
11 November 2020 Netherlands
30 October 2020 Norway
13 November 2020 Sweden
MPAA PG
Budget $12,000,000
Worldwide Gross $1,310,720
Production Apple Original Films, Cartoon Saloon, Mélusine Productions
Also known as
WolfWalkers, Vlkochodci, Wolfwalkers. Espíritu de lobo, 狼行者, Farkasok népe, Gorg Gardanha, Le peuple loup, Les Wolfwalkers, Sekret wilczej gromady, Sói Lang Thang, Ulvevandrerne, WolfWalkers - Il popolo dei lupi, Wolfwalkers: Espíritu de lobo, Вовча Варта, Вовча ватага, Легенда за вълците, Легенда о волках, ولفواكرز, 울프워커스, ウルフウォーカー
Director
Tomm Moore
Ross Stewart
Cast
Sean Bean
Sean Bean
Honor Kneafsey
Honor Kneafsey
Eva Whittaker
Simon McBurney
Simon McBurney
Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
