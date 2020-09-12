Wolfwalkers
Wolfwalkers
Country
Ireland / Luxembourg / USA / France / Great Britain
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2020
Online premiere
10 December 2020
World premiere
12 September 2020
Release date
|13 November 2020
|Canada
|
|
|20 October 2021
|France
|
|
|26 October 2020
|Great Britain
|
|
|30 October 2020
|Japan
|
|
|11 November 2020
|Netherlands
|
|
|30 October 2020
|Norway
|
|
|13 November 2020
|Sweden
|
|
MPAA
PG
Budget
$12,000,000
Worldwide Gross
$1,310,720
Production
Apple Original Films, Cartoon Saloon, Mélusine Productions
Also known as
WolfWalkers, Vlkochodci, Wolfwalkers. Espíritu de lobo, 狼行者, Farkasok népe, Gorg Gardanha, Le peuple loup, Les Wolfwalkers, Sekret wilczej gromady, Sói Lang Thang, Ulvevandrerne, WolfWalkers - Il popolo dei lupi, Wolfwalkers: Espíritu de lobo, Вовча Варта, Вовча ватага, Легенда за вълците, Легенда о волках, ولفواكرز, 울프워커스, ウルフウォーカー