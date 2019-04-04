Cartoon reviews
No reviewsWrite review
|4 April 2019
|Russia
|WDSSPR
|6+
|4 April 2019
|Australia
|PG
|7 November 2019
|Brazil
|10
|18 April 2019
|Czechia
|30 May 2019
|Denmark
|7
|17 April 2019
|France
|U
|30 May 2019
|Germany
|6
|5 April 2019
|Great Britain
|PG
|18 April 2019
|Greece
|11 April 2019
|Hungary
|12
|5 April 2019
|Ireland
|PG
|17 September 2020
|Italy
|10 April 2019
|Netherlands
|6
|14 June 2019
|Norway
|6
|22 April 2019
|Poland
|25 April 2019
|Portugal
|18 April 2019
|Slovakia
|U
|30 January 2020
|South Korea
|전체관람가
|10 May 2019
|Spain
|14 June 2019
|Sweden
|7
|12 April 2019
|USA
|PG
|10 April 2019
|Ukraine