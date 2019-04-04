Menu
Poster of Missing Link
7.3 IMDb Rating: 6.7
3 posters
Missing Link

Missing Link

Missing Link 18+
Missing Link - second trailer in russian
Missing Link  second trailer in russian
Country USA / Canada
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2018
Online premiere 31 May 2019
World premiere 4 April 2019
Release date
4 April 2019 Russia WDSSPR 6+
4 April 2019 Australia PG
7 November 2019 Brazil 10
18 April 2019 Czechia
30 May 2019 Denmark 7
17 April 2019 France U
30 May 2019 Germany 6
5 April 2019 Great Britain PG
18 April 2019 Greece
11 April 2019 Hungary 12
5 April 2019 Ireland PG
17 September 2020 Italy
10 April 2019 Netherlands 6
14 June 2019 Norway 6
22 April 2019 Poland
25 April 2019 Portugal
18 April 2019 Slovakia U
30 January 2020 South Korea 전체관람가
10 May 2019 Spain
14 June 2019 Sweden 7
12 April 2019 USA PG
10 April 2019 Ukraine
MPAA PG
Budget $100,000,000
Worldwide Gross $26,565,710
Production Annapurna Pictures, Laika Entertainment
Also known as
Missing Link, Monsieur Link, Sr. Link, Mister Link, Mister Link - Ein fellig verrücktes Abenteuer, Mr. Link, A hiányzó láncszem, Bay Link: Kayıp Efsane, Film Five, Haios și blănos, Huippujengi himalajalla, Le chaînon manquant, Link Perdido, Mất Tích Trong Rừng Sâu, Mr. Link: El origen perdido, Mysteriet Herr Link, Mysteriet Mr. Link, Mysteriet om Herr Länk, Mysteriet om hr. Link, Praziomek, Puuduv lüli, Trūkstama grandis, Untitled Laika Project, Ο ευγενικός κύριος Λινκ, Містер Лінк: Загублена ланка еволюції, Потерянное звено, Търсенето на Линк, ミッシング・リンク 英国紳士と秘密の相棒, 大冒險家
Director
Chris Butler
Chris Butler
Cast and Crew
Cartoon in Collections
Animated Films for the Whole Family Animated Films for the Whole Family

Cartoon rating

7.3
Rate 17 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Adelina Fortnight [Lionel is wearing a nun outfit] I do not even want to know how you got this.
Mr. Link There was a nun. We mugged her.
Film Trailers All trailers
Missing Link - second trailer in russian
Missing Link Second trailer in russian
Missing Link - trailer in russian
Missing Link Trailer in russian
Listen to the
soundtrack Missing Link
Stills
