Cast
Aditya Srivastav
Munna Raja
Padmavati Rao
Pramila Singh
Nishant Dahiya
Vikram Singh
Tigmanshu Dhulia
SSP Lalji Shukla
Shivani Raghuvanshi
Vasudha Singh
Shreedhar Dubey
Narendra Singh (Nandu) Sub Inspector
Shweta Tripathi
Karuna Singh
Cast and Crew
Director
Honey Trehan
Writer
Smita Singh
Composer
Sneha Khanwalkar, Karan Kulkarni
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 29 minutes
Production year
2020
Online premiere
31 July 2020
World premiere
31 July 2020
Production
MacGuffin Pictures, RSVP
Also known as
Raat Akeli Hai, Solitaria es la noche, Dans la nuit solitaire, Na Solidão da Noite, Singur în întuneric, Μια μοναχική νύχτα, Одинокая ночь, 孤独の夜, 孤夜