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Poster of Raat Akeli Hai
7.3
Kinoafisha Films Raat Akeli Hai
7.3

Raat Akeli Hai

, 2020
Raat Akeli Hai
India / Crime, Drama, Mystery / 18+
Poster of Raat Akeli Hai
7.3

Cast

Nawazuddin Siddiqui
Nawazuddin Siddiqui
Jatil Yadav
Radhika Apte
Radha
Aditya Srivastav
Munna Raja
Padmavati Rao
Pramila Singh
Nishant Dahiya
Vikram Singh
Tigmanshu Dhulia
SSP Lalji Shukla
Ashish Chhipa
Vikrant
Shivani Raghuvanshi
Vasudha Singh
Shreedhar Dubey
Narendra Singh (Nandu) Sub Inspector
Riya Shukla
Chunni
Shweta Tripathi
Karuna Singh
Director Honey Trehan
Writer Smita Singh
Composer Sneha Khanwalkar, Karan Kulkarni
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 29 minutes
Production year 2020
Online premiere 31 July 2020
World premiere 31 July 2020
Production MacGuffin Pictures, RSVP
Also known as
Raat Akeli Hai, Solitaria es la noche, Dans la nuit solitaire, Na Solidão da Noite, Singur în întuneric, Μια μοναχική νύχτα, Одинокая ночь, 孤独の夜, 孤夜

Film rating

7.3
Rate 10 votes
7.2 IMDb
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