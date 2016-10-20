Also known as

Auch Zwerge haben klein angefangen, Even Dwarfs Started Small, A törpék is kicsin kezdték, Anche i nani hanno cominciato da piccoli, Dvärgar har också varit små, I patuljci pocinju mali, Jafnvel dvergar byrjuðu smátt, Kobito no kyôen, Les nains aussi ont commencé petits, Maasta se kääpiökin ponnistaa, Nawet karły były kiedyś małe, Net nykštukai iš pradžių buvo maži, Også dverger begynte i det små, Os Anões Também Começaram Pequenos, Os anões também crescem de baixo, Também os Anões Começaram por Baixo, También los enanos comenzaron desde pequeños, También los enanos empezaron desde pequeños, También los enanos empezaron pequeños, Ακόμα και οι νάνοι ξεκίνησαν μικροί, И джуджетата са били малки, И карлики начинают с малого, 侏儒叛逆記, 小人の饗宴

More