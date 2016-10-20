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Poster of Even Dwarfs Started Small
6.8
Kinoafisha Films Even Dwarfs Started Small
6.8

Even Dwarfs Started Small

, 1970
Auch Zwerge haben klein angefangen
Germany / Drama, Comedy / 18+
Poster of Even Dwarfs Started Small
6.8

Cast

Paul Glauer
Erzieher
Helmut Döring
Hombré
Gisela Hertwig
Pobrecita
Hertel Minkner
Chicklets
Gertrud Piccini
Piccini
Marianne Saar
Theresa
Brigitte Saar
Cochina
Gerd Gickel
Pepe
Erna Gschwendtner
Azucar
Gerhard Maerz
Territory
Director Werner Herzog
Writer Werner Herzog
Composer Florian Fricke
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 1970
Online premiere 20 October 2016
World premiere 15 May 1970
Release date
2 February 1971 Germany
16 September 1970 USA
Budget $200,000
Production Werner Herzog Filmproduktion
Also known as
Auch Zwerge haben klein angefangen, Even Dwarfs Started Small, A törpék is kicsin kezdték, Anche i nani hanno cominciato da piccoli, Dvärgar har också varit små, I patuljci pocinju mali, Jafnvel dvergar byrjuðu smátt, Kobito no kyôen, Les nains aussi ont commencé petits, Maasta se kääpiökin ponnistaa, Nawet karły były kiedyś małe, Net nykštukai iš pradžių buvo maži, Også dverger begynte i det små, Os Anões Também Começaram Pequenos, Os anões também crescem de baixo, Também os Anões Começaram por Baixo, También los enanos comenzaron desde pequeños, También los enanos empezaron desde pequeños, También los enanos empezaron pequeños, Ακόμα και οι νάνοι ξεκίνησαν μικροί, И джуджетата са били малки, И карлики начинают с малого, 侏儒叛逆記, 小人の饗宴

Film rating

6.8
Rate 11 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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