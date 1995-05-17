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Poster of Shanghai Triad
7.1
Kinoafisha Films Shanghai Triad
7.1

Shanghai Triad

, 1995
Shanghai Triad / Yao a yao yao dao waipo qiao
France, Italy / Drama, Crime / 18+
Poster of Shanghai Triad
7.1

Synopsis

A provincial boy related to a Shanghai crime family is recruited by his uncle into cosmopolitan Shanghai in the 1930s to be a servant to a ganglord's mistress.

Cast

Gong Li
Gong Li
Xiao Jingbao
Baotian Li
Tang, the Gang Boss
Wang Xiaoxiao
Shuisheng, the boy
Li Xuejian
Li Xuejian
Liu, 6th Uncle
Chun Sun
Song, Tang's No. 2
Biao Fu
Zheng, Tang's No.3
Chen Shu
Shi Ye
Jiang Liu
Fat Yu
Baoying Jiang
Cuihua, the Widow
Qianquan Yang
Ah Jiao
Director Zhang Yimou
Writer Feiyu Bi, Bin Wang, Li Xiao
Composer Guangtian Zhang
Cast and Crew

Film details

Country France / Italy
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 1995
World premiere 17 May 1995
Release date
26 September 1999 Argentina
9 February 1996 Brazil
8 November 1995 France
23 November 1995 Germany
24 November 1995 Great Britain
14 September 1995 Hong Kong
3 May 1996 Japan
25 April 1996 Netherlands
3 January 1997 Portugal
25 March 2000 South Korea
26 April 1996 Spain
22 December 1995 USA
MPAA R
Worldwide Gross $2,086,101
Production Alpha Films, La Sept Cinéma, Ministère des Affaires étrangères et du Développement International
Also known as
Yao a yao, yao dao wai po qiao, Shanghai Triad, Šangajska trijada, Opiová válka, Shanghai-triaden, A sanghaji maffia, A Tríade de Xangai, Hội Tam Hoàng Thượng Hải, La joya de Shanghai, La reina de Shanghai, La triade de Shanghaï, La triade di Shanghai, Operação Xangai, Šanchajaus triada, Šanghajska triada, Šanghajská triáda, Shanghai Serenade, Shanghai triaden, Shanghain triadi, Szanghajska triada, To trigono tis Sangais, Το τρίγωνο της Σαγκάης, Шангајска тријада/Šangajska trijada, Шанхайска триада, Шанхайская триада, 上海ルージュ, 搖啊搖，搖到外婆橋, 摇啊摇，摇到外婆桥, Shake, Shake to Grandma's Bridge, Yáo ā yáo, yáo dào wàipóqiáo, Shanghaitriaden, Yao a Yao Yao Dao Wai Pe Qiao

Film rating

7.1
Rate 10 votes
7.1 IMDb
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