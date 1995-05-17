ProductionAlpha Films, La Sept Cinéma, Ministère des Affaires étrangères et du Développement International
Also known as
Yao a yao, yao dao wai po qiao, Shanghai Triad, Šangajska trijada, Opiová válka, Shanghai-triaden, A sanghaji maffia, A Tríade de Xangai, Hội Tam Hoàng Thượng Hải, La joya de Shanghai, La reina de Shanghai, La triade de Shanghaï, La triade di Shanghai, Operação Xangai, Šanchajaus triada, Šanghajska triada, Šanghajská triáda, Shanghai Serenade, Shanghai triaden, Shanghain triadi, Szanghajska triada, To trigono tis Sangais, Το τρίγωνο της Σαγκάης, Шангајска тријада/Šangajska trijada, Шанхайска триада, Шанхайская триада, 上海ルージュ, 搖啊搖，搖到外婆橋, 摇啊摇，摇到外婆桥, Shake, Shake to Grandma's Bridge, Yáo ā yáo, yáo dào wàipóqiáo, Shanghaitriaden, Yao a Yao Yao Dao Wai Pe Qiao
Film rating
7.1
Rate10 votes
7.1IMDb
Stills
Quotes
Xiao JingbaoYou know the rule - your ass is your own, but if you get fondled in here, the money is mine.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.