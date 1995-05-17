Also known as

Yao a yao, yao dao wai po qiao, Shanghai Triad, Šangajska trijada, Opiová válka, Shanghai-triaden, A sanghaji maffia, A Tríade de Xangai, Hội Tam Hoàng Thượng Hải, La joya de Shanghai, La reina de Shanghai, La triade de Shanghaï, La triade di Shanghai, Operação Xangai, Šanchajaus triada, Šanghajska triada, Šanghajská triáda, Shanghai Serenade, Shanghai triaden, Shanghain triadi, Szanghajska triada, To trigono tis Sangais, Το τρίγωνο της Σαγκάης, Шангајска тријада/Šangajska trijada, Шанхайска триада, Шанхайская триада, 上海ルージュ, 搖啊搖，搖到外婆橋, 摇啊摇，摇到外婆桥, Shake, Shake to Grandma's Bridge, Yáo ā yáo, yáo dào wàipóqiáo, Shanghaitriaden, Yao a Yao Yao Dao Wai Pe Qiao

More