Cast
Leonid Pirogov
The Pelican
Leonid Pirogov
The Pelican
Mikhail Pogorzhelsky
The Crane
Mikhail Pogorzhelsky
The Crane
Yelena Ponsova
The Magpie
Yelena Ponsova
The Magpie
Yelena Ponsova
The Magpie
Yelena Ponsova
The Magpie
Cast and Crew
Director
Yevgeniy Migunov
Writer
Vladimir Suteev
Composer
Nikita Bogoslovskiy
Animated film details
Country
USSR
Runtime
11 minutes
Production year
1955
World premiere
24 March 1955
Production
Soyuzmultfilm
Also known as
Eto chto za ptitsa?, What Kind of Bird Is This?, Это что за птица?