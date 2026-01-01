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Poster of Eto chto za ptitsa?
7.0
Kinoafisha Films Eto chto za ptitsa?
7.0

Eto chto za ptitsa?

, 1955
Eto chto za ptitsa?
USSR / Animation / 18+
Poster of Eto chto za ptitsa?
7.0

Cast

Leonid Pirogov
The Pelican
Leonid Pirogov
The Pelican
Mikhail Pogorzhelsky
The Crane
Mikhail Pogorzhelsky
The Crane
Yelena Ponsova
The Magpie
Yelena Ponsova
The Magpie
Yelena Ponsova
The Magpie
Yelena Ponsova
The Magpie
Grigory Shpigel
The Swan
Grigory Shpigel
The Swan
Georgy Vitsin
Georgy Vitsin
The Goose
Georgy Vitsin
Georgy Vitsin
The Goose
Director Yevgeniy Migunov
Writer Vladimir Suteev
Composer Nikita Bogoslovskiy
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 11 minutes
Production year 1955
World premiere 24 March 1955
Release date
24 March 1955 Russia 0+
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Eto chto za ptitsa?, What Kind of Bird Is This?, Это что за птица?

Cartoon rating

7.0
Rate 10 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
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