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Poster of The Strings
6.9
Kinoafisha Films The Strings
6.9

The Strings

, 1996
The Strings
USSR / Animation / 18+
Poster of The Strings
6.9
Director Ivan Maximov
Writer Ivan Maximov
Composer Viatcheslav Serzhanov
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 6 minutes
Production year 1996
World premiere 12 February 1996
Release date
12 February 1996 Russia 0+
Production Soyuzmultfilm
Also known as
The Strings, Нити

Cartoon rating

6.9
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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