Poster of The Sky Calls
4.7 IMDb Rating: 4.3
2 posters
The Sky Calls

Heaven is calling 18+
Country USSR
Runtime 1 hour 11 minutes
Production year 1959
World premiere 12 September 1959
Release date
12 September 1959 Russia
12 September 1959 Armenia
12 September 1959 Azerbaijan
12 September 1959 Belarus
12 September 1959 Estonia
12 September 1959 Georgia
5 August 1960 Germany
18 February 1960 Hungary
4 October 1960 Japan
12 September 1959 Kazakhstan
12 September 1959 Kyrgyzstan
12 September 1959 Lithuania
12 September 1959 Tajikistan
12 September 1959 Turkmenistan
1 January 1962 USA
12 September 1959 USSR
12 September 1959 Ukraine
12 September 1959 Uzbekistan
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Nebo zovyot, Battle Beyond the Sun, The Sky Calls, Небо зовёт, Batalla más allá del sol, Der Himmel ruft, Fantasztikus utazás, Kosmiline võistlus, Kosmos wzywa, S.O.S. în cosmos, Stazione spaziale K-9, The Heavens Call, Το κάλεσμα του ουρανού, 大宇宙基地
Director
Aleksandr Kozyr
Mikhail Karyukov
Cast
Ivan Pereverzev
Ivan Pereverzev
Konstantin Bartashevich
Gurgen Tonunts
Film rating

4.7
Rate 10 votes
4.3 IMDb
Stills
