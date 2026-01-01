Cast
Aleksandr Grechany
Aleksandr Karpenko
Aleksandr Grechany
Aleksandr Karpenko
Pyotr Sobolevsky
Finnish Scout
Pavel Shpringfeld
Pavel Balandin
Aleksandr Baranov
Red Army Lieutenant
Nikolay Ryzhov
Finnish Soldier
Cast and Crew
Director
Yevgeni Shneider
Writer
R. Bershadsky
Composer
David Blok
Film details
Country
USSR
Runtime
60 minutes
Production year
1941
World premiere
14 July 1941
Production
Soyuzdetfilm
Also known as
V tylu vraga, Bakom fiendens linjer, In the Rear of the Enemy, В тылу врага