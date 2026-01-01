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Poster of In the Rear of the Enemy
6.1
Kinoafisha Films In the Rear of the Enemy
6.1

In the Rear of the Enemy

, 1941
In the Rear of the Enemy
USSR / Drama, War / 18+
Poster of In the Rear of the Enemy
6.1

Cast

Nikolay Kryuchkov
Nikolay Kryuchkov
Nikolay Boykov
Aleksandr Grechany
Aleksandr Karpenko
Aleksandr Grechany
Aleksandr Karpenko
Pyotr Sobolevsky
Finnish Scout
Pavel Shpringfeld
Pavel Balandin
Aleksandr Baranov
Red Army Lieutenant
Pyotr Savin
Nikolay Ryzhov
Finnish Soldier
Nikolai Yarochkin
Director Yevgeni Shneider
Writer R. Bershadsky
Composer David Blok
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 60 minutes
Production year 1941
World premiere 14 July 1941
Release date
14 July 1941 USSR
Production Soyuzdetfilm
Also known as
V tylu vraga, Bakom fiendens linjer, In the Rear of the Enemy, В тылу врага

Film rating

6.1
Rate 10 votes
5.8 IMDb
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