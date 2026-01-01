Cast
Gennady Yukhtin
Sukhorukov
Aleksandr Barsov
Romka Marchenko
Volodya Bedunkevich
Timka
Shurik Kharitonov
Lyoshka
Cast and Crew
Director
Yevgeni Sherstobitov
Writer
Yevgeni Sherstobitov
Composer
Azon Fattakh
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 21 minutes
Production year
1965
World premiere
6 June 1965
Release date
|6 June 1965
|Russia
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|12+
|10 October 1965
|USA
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|6 June 1965
|USSR
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Production
Dovzhenko Film Studios
Also known as
Akvalangi na dne, Búvárfelszereléssel a tenger mélyén, Das Versteck auf dem Meeresgrund, Plongées sous-marines, Szpieg wyszedł z morza, Акваланги на дне, Акваланги на дні