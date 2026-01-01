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Poster of Scuba at the bottom
6.8
Kinoafisha Films Scuba at the bottom
6.8

Scuba at the bottom

, 1965
Scuba at the bottom
USSR / Action, Adventure / 18+
Poster of Scuba at the bottom
6.8

Cast

Tatyana Klyuyeva
Tatyana Klyuyeva
Oksana
Rafik Sabirov
Volodya
Gennady Yukhtin
Sukhorukov
Vladimir Kislenko
Lyova
Aleksandr Barsov
Romka Marchenko
Volodya Bedunkevich
Timka
Oleg Bykov
Zakhar
Shurik Kharitonov
Lyoshka
V. Rezchikov
A. Bazanov
Director Yevgeni Sherstobitov
Writer Yevgeni Sherstobitov
Composer Azon Fattakh
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 1965
World premiere 6 June 1965
Release date
6 June 1965 Russia 12+
10 October 1965 USA
6 June 1965 USSR
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Akvalangi na dne, Búvárfelszereléssel a tenger mélyén, Das Versteck auf dem Meeresgrund, Plongées sous-marines, Szpieg wyszedł z morza, Акваланги на дне, Акваланги на дні

Film rating

6.8
Rate 11 votes
6.5 IMDb
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