Cast
Aleksandr Strigalyov
Shura
Georgiy Dvornikov
Pirozhenko
Dmytro Myrgorodsky
Aleksandr Arkadyev
Artur Nishchyonkin
Kuzma Guzman
Yuri Kritenko
Ivan Yakovlevich
Anatoli Yurchenko
Kuznets
Viktor Miroshnichenko
Samson
Cast and Crew
Director
Yevgeni Sherstobitov
Writer
Igor Bolgarin, Viktor Smirnov, Aleksandr Varshaver
Composer
Igor Shamo
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 21 minutes
Production year
1977
Production
Dovzhenko Film Studios
Also known as
Tachanka s yuga, Hintó géppuskával, Taczanka z południa, Тачанка с юга