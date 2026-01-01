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Poster of Tachanka from south
6.3
Kinoafisha Films Tachanka from south
6.3

Tachanka from south

, 1977
Tachanka from south
USSR / Adventure / 18+
Poster of Tachanka from south
6.3

Cast

Stanislav Korenev
Kirill Bardin
Aleksandr Strigalyov
Shura
Georgiy Dvornikov
Pirozhenko
Viktor Stepanenko
Siryy
Dmytro Myrgorodsky
Aleksandr Arkadyev
Artur Nishchyonkin
Kuzma Guzman
Yuri Kritenko
Ivan Yakovlevich
Anatoli Yurchenko
Kuznets
Valery Panarin
Petro
Viktor Miroshnichenko
Samson
Director Yevgeni Sherstobitov
Writer Igor Bolgarin, Viktor Smirnov, Aleksandr Varshaver
Composer Igor Shamo
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 1977
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Tachanka s yuga, Hintó géppuskával, Taczanka z południa, Тачанка с юга

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.2 IMDb
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