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Poster of Take everything on ourselves
5.8
Kinoafisha Films Take everything on ourselves
5.8

Take everything on ourselves

, 1980
Take everything on ourselves
USSR / Action, War / 18+
Poster of Take everything on ourselves
5.8

Cast

Vladimir Nikitin
Balandin - starshiy leytenant
Georgiy Dvornikov
Fyodor Kalinushkin
Aleksandr Kirilin
Vlas Shergin
Aleksandr Chernyavskiy
Ivan Rynda
Aleksei Oorzak
Munko Laptsuy
Valery Panarin
Yegor Mukhin
Viktor Stepanenko
Odintsov
Igor Chernitskiy
Volodya Kolosov
Oleksandr Parkhomenko
Oleksandr Parkhomenko
Semyon Ladoga
Ye. Chernov
Director Yevgeni Sherstobitov
Writer Yevgeni Sherstobitov, Boris Vorobyov
Composer Mikhail Boyko
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 1980
World premiere 14 February 1981
Release date
14 July 1981 USSR
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Beryom vsyo na sebya, Берём всё на себя, Asumimos toda la responsabilidad, Prenons tout sur nous, Беремо все на себе

Film rating

5.8
Rate 10 votes
5.7 IMDb
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