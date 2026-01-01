Cast
Vladimir Nikitin
Balandin - starshiy leytenant
Georgiy Dvornikov
Fyodor Kalinushkin
Aleksandr Kirilin
Vlas Shergin
Aleksandr Chernyavskiy
Ivan Rynda
Aleksei Oorzak
Munko Laptsuy
Valery Panarin
Yegor Mukhin
Viktor Stepanenko
Odintsov
Cast and Crew
Director
Yevgeni Sherstobitov
Writer
Yevgeni Sherstobitov, Boris Vorobyov
Composer
Mikhail Boyko
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 15 minutes
Production year
1980
World premiere
14 February 1981
Production
Dovzhenko Film Studios
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Beryom vsyo na sebya, Берём всё на себя, Asumimos toda la responsabilidad, Prenons tout sur nous, Беремо все на себе