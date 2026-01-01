Cast
Vladimir Kostin
Andrey Voronkov
Yelizaveta Kuzyurina
Yelizaveta Dmitriyevna maty Agayeva
Vladimir Kolokoltsev
Grigoriy Ageyev
Vladimir Zlatoustovskiy
Bulavin
Eduard Martirosov
Danelian
Nikifor Kolofidin
Komanduyushchiy
Aleksey Zubov
polkovnik Nikolay Belikov
Cast and Crew
Writer
Georgiy Beryozko
Composer
Leonid Afanasyev
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 36 minutes
Production year
1960
World premiere
22 February 1961
Release date
|22 February 1961
|Russia
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|0+
|22 February 1961
|USSR
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Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Pryzhok na zare, Прыжок на заре, Jump at Dawn, Skok o świcie