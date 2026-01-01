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Poster of Jump at the Dawn
5.8
Kinoafisha Films Jump at the Dawn
5.8

Jump at the Dawn

, 1960
Jump at the Dawn
USSR / War / 18+
Poster of Jump at the Dawn
5.8

Cast

Vladimir Kostin
Andrey Voronkov
Vladimir Kashpur
Vladimir Kashpur
Fyodor Yelistratov
Tamara Vitchenko
Varya
Valentina Vladimirova
Valentina Vladimirova
Taisiya Gavrilovna
Yelizaveta Kuzyurina
Yelizaveta Dmitriyevna maty Agayeva
Vladimir Kolokoltsev
Grigoriy Ageyev
Vladimir Zlatoustovskiy
Bulavin
Eduard Martirosov
Danelian
Nikifor Kolofidin
Komanduyushchiy
Aleksey Zubov
polkovnik Nikolay Belikov
Director Ivan Lukinsky
Writer Georgiy Beryozko
Composer Leonid Afanasyev
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 1960
World premiere 22 February 1961
Release date
22 February 1961 Russia 0+
22 February 1961 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Pryzhok na zare, Прыжок на заре, Jump at Dawn, Skok o świcie

Film rating

5.8
Rate 10 votes
5.8 IMDb
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