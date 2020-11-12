Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Tovarishch pesnya
5.2
Kinoafisha Films Tovarishch pesnya
5.2

Tovarishch pesnya

, 1966
Tovarishch pesnya
USSR / War / 18+
Poster of Tovarishch pesnya
5.2

Cast

Nina Alisova
Mother
Vasiliy Lanovoy
Vasiliy Lanovoy
Sergey
Savely Kramarov
Savely Kramarov
radioman Alyosha
Gennadi Krasheninnikov
Lev Zolotukhin
Georgios Sovchis
Artist
Nikolay Fedortsov
Nikolay Fedortsov
Igor Barabash
Vladimir Kostin
Viktor
Lidiya Shaporenko
Valentina
Vladimir Naumtsev
Italian soldier
Viktor Plotnikov
Seller in the market
Director Valentin Kozachkov, Vasili Levin, Yuri Romanovsky
Writer Evgeniy Dolmatovskiy
Composer Vasiliy Solovev-Sedoy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 1966
Production Odessa Film Studios
Also known as
Tovarishch pesnya, Товарищ песня

Film rating

5.2
Rate 13 votes
5.6 IMDb
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Tovarishch pesnya

Jump at the Dawn
Jump at the Dawn War
1960, USSR
5.0
Parashuty na derevyakh
Parashuty na derevyakh War
1973, USSR
6.0
Doch Strationa
Doch Strationa War, Drama, Adventure
1964, USSR
5.0
Malchishki ekhali na front
Malchishki ekhali na front War, Drama, Children's, Family
1975, USSR
6.0
On the Way to Berlin
On the Way to Berlin Action, War
1969, USSR
6.0
A Night at the Cordon
A Night at the Cordon Drama, War
2001, Russia
0.0
Morskoy kharakter
Morskoy kharakter Drama, War
1970, USSR
5.0
Tough Nut
Tough Nut War, Comedy
1968, USSR
6.0
Peace to Him Who Enters
Peace to Him Who Enters Drama, War
1961, USSR
7.0
Im bylo devyatnadtsat
Im bylo devyatnadtsat Drama, War
1960, USSR
6.0
Rainbow
Rainbow Drama, War
1943, USSR
7.0
The Sixth of July
The Sixth of July History, Drama, War
1968, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Staryy oryol
Staryy oryol
2026, Russia, Comedy, Family
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more