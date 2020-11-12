Similar films for Tovarishch pesnya
Jump at the Dawn War
1960, USSR
5.0
Parashuty na derevyakh War
1973, USSR
6.0
Doch Strationa War, Drama, Adventure
1964, USSR
5.0
Malchishki ekhali na front War, Drama, Children's, Family
1975, USSR
6.0
On the Way to Berlin Action, War
1969, USSR
6.0
A Night at the Cordon Drama, War
2001, Russia
0.0
Morskoy kharakter Drama, War
1970, USSR
5.0
Tough Nut War, Comedy
1968, USSR
6.0
Peace to Him Who Enters Drama, War
1961, USSR
7.0
Im bylo devyatnadtsat Drama, War
1960, USSR
6.0
Rainbow Drama, War
1943, USSR
7.0
The Sixth of July History, Drama, War
1968, USSR
6.0