Cast
Grazhina Baikshtite
Marylin Fairfax
Ilmar Tammur
Percy Gallet
Povilas Gaidys
Tiggy Downtree
Galina Jovovich
Molly Fearon
Helga Dancberga
Lucy Downtree
Juris Strenga
George Beris
Cast and Crew
Director
Nikolai Ilyinsky
Writer
Nikolai Ilyinsky, Alan Winnington
Composer
Eduard Artemyev
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 22 minutes
Production year
1980
World premiere
13 July 1980
Production
Dovzhenko Film Studios
Also known as
Milliony Ferfaksa, Fairfax's Millions, Miliony Fairfaksa, Milyony Ferfaksa, Миллионы Ферфакса, Мільйони Ферфакса