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Poster of The Fairfax Millions
6.1
Kinoafisha Films The Fairfax Millions
6.1

The Fairfax Millions

, 1980
Milliony Ferfaksa
USSR / Detective, Crime / 18+
Poster of The Fairfax Millions
6.1

Cast

Juozas Budraitis
Juozas Budraitis
Anthony Fairfax
Grazhina Baikshtite
Marylin Fairfax
Ilmar Tammur
Percy Gallet
Aleksandr Martynov
Russel Jones
Povilas Gaidys
Tiggy Downtree
Gediminas Girdvainis
Fitzgerald
Galina Jovovich
Molly Fearon
Ivars Kalnins
Ivars Kalnins
Paul Fairfax
Helga Dancberga
Lucy Downtree
Juris Strenga
George Beris
Director Nikolai Ilyinsky
Writer Nikolai Ilyinsky, Alan Winnington
Composer Eduard Artemyev
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 1980
World premiere 13 July 1980
Release date
13 July 1980 USSR
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Milliony Ferfaksa, Fairfax's Millions, Miliony Fairfaksa, Milyony Ferfaksa, Миллионы Ферфакса, Мільйони Ферфакса

Film rating

6.1
Rate 10 votes
5.8 IMDb
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