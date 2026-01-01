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Poster of Koleso istorii
3.6
Kinoafisha Films Koleso istorii
3.6

Koleso istorii

, 1981
Koleso istorii
USSR / Drama / 18+
Poster of Koleso istorii
3.6

Cast

Mikhail Golubovich
Kirill Sotnik
Fedir Stryhun
Pavlo Movchun
Lyubov Kubyuk
Pasha
Konstantin Stepankov
Konstantin Stepankov
Yakimenko
Kseniya Nikolaeva
Maryana
Sergey Dvoretsky
Viktor Pivnenko
Repka
Anatoli Stolbov
Chukhno
Dmitri Nalivaichuk
Golota
Petro Benyuk
Vasiliy Antonovich Koretskiy
Konstantin Gubenko
Grandpa
Director Stanislav Klymenko
Writer Mikhail Tsyba
Composer Vladimir Guba
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 18 minutes
Production year 1981
Production Odessa Film Studios
Also known as
Koleso istorii, Wheel of History, Колесо истории

Film rating

3.6
Rate 15 votes
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