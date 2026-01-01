Cast
Vasili Chkhaidze
Qristepore
Ariadna Shengelaya
Margalita
Boris Tsipuria
Khuta, a policeman
Abrek Pkhaladze
Noshrevani
Merab Eliozishvili
Triponi
Soso Khaindrava
Assistent of Noshrevan
Cast and Crew
Director
Eldar Shengelaia
Writer
Revaz Gabriadze
Composer
Jansug Kakhidze, Giya Kancheli
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 16 minutes
Production year
1973
World premiere
20 January 1974
Production
Georgian-Film
Also known as
Sherekilebi, Komische Käuze, The Eccentrics, Чудаки, Csodabogarak, Čudaci, Iloiset hupsut, Les Excentriques, Paraxenoi anthropoi, Rare vogels, 奇人たち, Weirdos, Strangers, Two Cranks, Freaks