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Poster of The Eccentrics
8.4
Kinoafisha Films The Eccentrics
8.4

The Eccentrics

, 1973
Sherekilebi
USSR / Comedy, Musical / 18+
Poster of The Eccentrics
8.4

Cast

Vasili Chkhaidze
Qristepore
Dato Jgenti
Ertaozi
Ariadna Shengelaya
Margalita
Boris Tsipuria
Khuta, a policeman
Abrek Pkhaladze
Noshrevani
Merab Eliozishvili
Triponi
Akaki Bakradze
Mizana
Grigol Tkabladze
Priest
Soso Khaindrava
Assistent of Noshrevan
Director Eldar Shengelaia
Writer Revaz Gabriadze
Composer Jansug Kakhidze, Giya Kancheli
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 16 minutes
Production year 1973
World premiere 20 January 1974
Release date
5 August 1974 USSR
Production Georgian-Film
Also known as
Sherekilebi, Komische Käuze, The Eccentrics, Чудаки, Csodabogarak, Čudaci, Iloiset hupsut, Les Excentriques, Paraxenoi anthropoi, Rare vogels, 奇人たち, Weirdos, Strangers, Two Cranks, Freaks

Film rating

8.4
Rate 10 votes
8.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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