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Poster of In Bloom
7.4
Kinoafisha Films In Bloom
7.4

In Bloom

, 2013
Grzeli nateli dgeebi
Georgia, Germany, France / Drama / 18+
Poster of In Bloom
7.4

Synopsis

Set in the Georgian capital of Tbilisi in 1992. Friends Eka and Natia look to leave childhood behind as they ignore societal customs and work to escape their turbulent family lives.

Cast

Lika Babluani
Eka
Mariam Bokeria
Natia
Zurab Gogaladze
Kote
Data Zakareishvili
Lado
Ana Nijaradze
Ana - Eka's Mother
Maiko Ninua
Sophiko - Eka's Sister
Tamar Bukhnikashvili
Natia's Mother
Temiko Chichinadze
Natia's Father
Berta Khapava
Natela - Natia's Grandmother
Sandro Shanshiashvili
Natia's Brother
Sandro Shanshiashvili
Natia's Brother
Director Nana Ekvtimishvili, Simon Groß
Writer Nana Ekvtimishvili
Cast and Crew

Film details

Country Georgia / Germany / France
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2013
Online premiere 2 May 2014
World premiere 10 February 2013
Release date
19 September 2013 Georgia
10 January 2014 USA
Worldwide Gross $97,236
Production Indiz Film, Polare Film, Arizona Films
Also known as
Grzeli nateli dgeebi, In Bloom, Az ártatlanság virágai, Die langen hellen Tage, Eka & Natia, chronique d'une jeunesse géorgienne, Hana Saku koro, Na Flor da Idade, Rozkwitające, Uzun Parlak Günler, В разцвет, Длинные светлые дни, У цвату, 花咲くころ, 豆蔻年华, Eka et Natia, Chronique d'une jeunesse georgienne, 初綻的青春

Film rating

7.4
Rate 10 votes
7.3 IMDb
Updated 1 September 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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