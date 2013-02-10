Grzeli nateli dgeebi, In Bloom, Az ártatlanság virágai, Die langen hellen Tage, Eka & Natia, chronique d'une jeunesse géorgienne, Hana Saku koro, Na Flor da Idade, Rozkwitające, Uzun Parlak Günler, В разцвет, Длинные светлые дни, У цвату, 花咲くころ, 豆蔻年华, Eka et Natia, Chronique d'une jeunesse georgienne, 初綻的青春
Film rating
7.4
Rate10 votes
7.3IMDb
Updated 1 September 2021
Stills
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.