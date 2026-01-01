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Poster of Pictures of Imeretia
7.8
Kinoafisha Films Pictures of Imeretia
7.8

Pictures of Imeretia

, 1979
Pictures of Imeretia
USSR / Comedy / 18+
Poster of Pictures of Imeretia
7.8

Cast

Nana Kvateladze
Magdana Mchelidze
Nana Mchedlidze
Grandmother Mariam
Marina Georgadze
Soso Chaishvili
Badri Kakabadze
Barnab
Grigol Tsitaishvili
Dzhumber Dzidzava
Rimma Chumburidze
Director Nana Mchedlidze
Writer Nana Mchedlidze
Composer Merab Partskhaladze
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 1979
World premiere 6 June 1979
Release date
11 November 1980 USA
7 September 1980 USSR
Production Georgian-Film
Also known as
Imeruli eskizebi, Имеретинские эскизы, Az öszvér nem megy esküvőre, Esquisses d'Imeretine, Georgische Skizzen, Imeretian Sketches, Imeretiläiselämän ympyröitä, Pictures of Imeretia

Film rating

7.8
Rate 10 votes
8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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