Cast
Nana Mchedlidze
Grandmother Mariam
Cast and Crew
Director
Nana Mchedlidze
Writer
Nana Mchedlidze
Composer
Merab Partskhaladze
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 15 minutes
Production year
1979
World premiere
6 June 1979
Release date
|11 November 1980
|USA
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|7 September 1980
|USSR
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Production
Georgian-Film
Also known as
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