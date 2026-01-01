Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Sevastopol
6.2
Kinoafisha Films Sevastopol
6.2

Sevastopol

, 1970
Sevastopol
USSR / Drama / 18+
Poster of Sevastopol
6.2

Cast

Gennady Korolkov
Sergey Shelekhov
Yevgeniya Uralova
Yevgeniya Uralova
Lev Durov
Lev Durov
Markusha
Sergei Kurilov
Lobovitch
Did Panas
Aleksey Glazyrin
Aleksey Glazyrin
Matros
Aleksandr Gorbatov
Aleksandr Gorbatov
German Kolushkin
Stanislav Chekan
Stanislav Chekan
Botsman
Yuriy Dubrovin
Episode
Vladimir Laptev
Adutant kolchaka
Vladimir Marenkov
Zinchenko
Director Valeri Isakov
Writer Viktor Poteykin
Composer Vladislav Kladnitskiy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 19 minutes
Production year 1970
World premiere 26 October 1970
Production Odessa Film Studios
Also known as
Sevastopol, Севастополь

Film rating

6.2
Rate 13 votes
6.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Sevastopol

Do posledney minuty
Do posledney minuty Drama
1973, USSR
5.0
A Big Family
A Big Family Drama
1954, USSR
7.0
Tender Age
Tender Age Drama, War
1983, USSR
6.0
Gorod s utra do polunochi
Gorod s utra do polunochi Drama
1976, USSR
6.0
Za tvoyu sudbu
Za tvoyu sudbu Drama
1972, USSR
6.0
Strategiya riska
Strategiya riska Drama
1978, USSR
6.0
Master i Margarita
Master i Margarita Drama
2006, Russia
6.0
Smirennoe kladbishche
Smirennoe kladbishche Drama
1989, USSR
6.0
A Man at His Place
A Man at His Place Drama
1972, USSR
6.0
Three Days of Viktor Chernyshov
Three Days of Viktor Chernyshov Drama
1968, USSR
7.0
Pritchi-3: Tri slova o proschenii
Pritchi-3: Tri slova o proschenii Drama
2012, Belarus
0.0
Rita
Rita Drama
2010, Russia
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
The Amazing Digital Circus: The Last Act
The Amazing Digital Circus: The Last Act
2026, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy, Detective, Sci-Fi, Horror, Drama
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more