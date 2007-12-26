Cast
Abdel Kader Dahou
Gardiens
Cast and Crew
Director
Franck Vestiel
Writer
Pierre Bordage, Franck Vestiel
Composer
Alex Cortés, Willie Cortés, Seppuku Paradigm
Film details
Country
France
Runtime
1 hour 38 minutes
Production year
2007
Online premiere
9 July 2022
World premiere
26 December 2007
Release date
|26 December 2007
|France
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|29 March 2008
|Germany
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|24 March 2011
|Slovakia
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|15
|19 May 2009
|USA
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MPAA
R
Budget
€2,270,000
Worldwide Gross
$157,350
Production
Imperia Films, Bac Films, Trois Huit, Les
Also known as
Eden Log, Edén log, Eden Log - A titokzatos faj, Eedeni halg, Rezo Zero, Ta kelia, Тайна подземелья, 伊甸木