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Poster of Eden Log
5.3
Kinoafisha Films Eden Log
5.3

Eden Log

, 2007
Eden Log
France / Horror, Sci-Fi, Thriller / 18+
Poster of Eden Log
5.3

Cast

Clovis Cornillac
Clovis Cornillac
Tolbiac
Gabriella Wright
Gabriella Wright
Tony Amoni
Gardiens
Arben Bajraktaraj
Techniciens
Vimala Pons
Techniciens
Zohar Wexler
Techniciens
Sifan Shao
Techniciens
Antony Rea
Mutants
Antoine Helou
Mutants
Abdel Kader Dahou
Gardiens
Antonin Bastian
Gardiens
Director Franck Vestiel
Writer Pierre Bordage, Franck Vestiel
Composer Alex Cortés, Willie Cortés, Seppuku Paradigm
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2007
Online premiere 9 July 2022
World premiere 26 December 2007
Release date
26 December 2007 France
29 March 2008 Germany
24 March 2011 Slovakia 15
19 May 2009 USA
MPAA R
Budget €2,270,000
Worldwide Gross $157,350
Production Imperia Films, Bac Films, Trois Huit, Les
Also known as
Eden Log, Edén log, Eden Log - A titokzatos faj, Eedeni halg, Rezo Zero, Ta kelia, Тайна подземелья, 伊甸木

Film rating

5.3
Rate 10 votes
5.2 IMDb
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