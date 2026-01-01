Cast
Sergey Bystritskiy
Sergey Teslenko
Vitaly Zikora
Stanislav Grabar
Vladimir Zavyalov
Solomein
Vitali Yakovlev
Mironenko
Cast and Crew
Director
Vladimir Laptev
Writer
Anatoly Galiev, Vladimir Tubolev
Composer
Vladimir Lebedev
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 15 minutes
Production year
1989
World premiere
6 June 1989
Release date
|6 June 1989
|Russia
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|16+
|11 November 1989
|USA
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|13 August 1990
|USSR
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Production
Sverdlovskaya Kinostudiya
Also known as
Okhota na Edinoroga, Охота на единорога