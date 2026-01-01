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Poster of Unicorn Hunt
7.2
Kinoafisha Films Unicorn Hunt
7.2

Unicorn Hunt

, 1989
Unicorn Hunt
USSR / Drama, War / 18+
Poster of Unicorn Hunt
7.2

Cast

Sergey Bystritskiy
Sergey Teslenko
Vitaly Zikora
Stanislav Grabar
Viktor Solovyov
Viktor Solovyov
Berghof
Vladimir Zavyalov
Solomein
Yuri Lazarev
Zemtsov
Vitali Yakovlev
Mironenko
Gediminas Girdvainis
Nemetskiy ofitser
Igor Altynov
Oleg Bannikov
Ivo Briedis
Director Vladimir Laptev
Writer Anatoly Galiev, Vladimir Tubolev
Composer Vladimir Lebedev
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 1989
World premiere 6 June 1989
Release date
6 June 1989 Russia 16+
11 November 1989 USA
13 August 1990 USSR
Production Sverdlovskaya Kinostudiya
Also known as
Okhota na Edinoroga, Охота на единорога

Film rating

7.2
Rate 10 votes
7.1 IMDb
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