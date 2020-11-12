Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of First step is the hardest
5.7
Kinoafisha Films First step is the hardest
5.7

First step is the hardest

, 1985
First step is the hardest
USSR / Drama / 18+
Poster of First step is the hardest
5.7

Cast

Marina Fedina
Tamara Berezina
Elena Antonenko
Mikhail Zimin
Sergey Gorbonos - direktor fabrika
Valentin Smirnitskiy
Valentin Smirnitskiy
Pavel Fyodorovich
Yelena Antonenko
Albina
Aleksandr Domogarov
Aleksandr Domogarov
Anton - zhurnalist
Valentina Talyzina
Valentina Talyzina
Nadezhda Karpova
Aleksandr Demyanenko
Aleksandr Demyanenko
Semyonov - sekretar gorkoma KPSS
Aleksandr Novikov
Aleksandr Novikov
Vladimir Skvortsov - sekretar obkoma KPSS
Vladimir Zaytsev
Vladimir Zaytsev
Sergey Berezin
Maria Vinogradova
maty Tamary Berezinoy
Director Vladimir Laptev
Writer Yaroslav Filippov
Composer Eduard Bogushevsky
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 11 minutes
Production year 1985
World premiere 6 June 1985
Release date
6 June 1985 Russia 12+
11 November 1985 USA
6 June 1985 USSR
Production Sverdlovskaya Kinostudiya
Also known as
Likha beda nachalo, Лиха беда начало, A good beginning makes a good ending

Film rating

5.7
Rate 10 votes
5.8 IMDb
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for First step is the hardest

At Another People's Holiday
At Another People's Holiday Drama
1981, USSR
5.0
Unicorn Hunt
Unicorn Hunt Drama, War
1989, USSR
7.0
The Love of Mankind
The Love of Mankind Drama
1972, USSR
7.0
Private Life
Private Life Drama
1982, USSR
6.0
Passenger from San Francisco
Passenger from San Francisco Drama, Detective
2017, Russia
5.0
Shchen iz sozvezdiya Gonchikh psov
Shchen iz sozvezdiya Gonchikh psov Romantic, Drama
1991, USSR
5.0
We'll Live Till Monday
We'll Live Till Monday Drama, Romantic
1968, USSR
7.0
Dzhentlmeny, udachi!
Dzhentlmeny, udachi! Drama, Crime, Comedy
2012, Russia
4.0
Two in Love
Two in Love Romantic, Drama, Short
1965, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Staryy oryol
Staryy oryol
2026, Russia, Comedy, Family
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more