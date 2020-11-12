Cast
Marina Fedina
Tamara Berezina
Mikhail Zimin
Sergey Gorbonos - direktor fabrika
Maria Vinogradova
maty Tamary Berezinoy
Cast and Crew
Director
Vladimir Laptev
Writer
Yaroslav Filippov
Composer
Eduard Bogushevsky
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 11 minutes
Production year
1985
World premiere
6 June 1985
Release date
|6 June 1985
|Russia
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|12+
|11 November 1985
|USA
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|6 June 1985
|USSR
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Production
Sverdlovskaya Kinostudiya
Also known as
Likha beda nachalo, Лиха беда начало, A good beginning makes a good ending