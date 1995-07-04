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Poster of Leprechaun 3
5.2
Kinoafisha Films Leprechaun 3
5.2

Leprechaun 3

, 1995
Leprechaun 3
USA / Comedy, Horror, Fantasy / 18+
Poster of Leprechaun 3
5.2

Cast

Warwick Davis
Warwick Davis
Leprechaun
John Gatins
Scott
Caroline Williams
Loretta
John DeMita
Fazio
Lee Armstrong
Tammy
Michael Callan
Mitch
Marcelo Tubert
Gupta
Tom Dugan
Art
Leigh-Allyn Baker
Waitress
Richard Reicheg
Lucky
Director Brian Trenchard-Smith
Writer Mark Jones, David DuBos
Composer Dennis Michael Tenney
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1995
Online premiere 29 September 2017
World premiere 4 July 1995
Release date
4 July 1995 Germany
5 July 1995 USA
MPAA R
Budget $1,200,000
Production Trimark Pictures, Blue Rider Pictures
Also known as
Leprechaun 3, Лепрекон 3, El duende 3, El duende asesino, Gyilkos kobold 3., Härjapõlvlane 3, Kalos irthate stin Kolasi, Karzeł 3, L'abominable lutin 3, Leprechaun 3 - Tödliches Spiel in Las Vegas, Leprechaun 3 (El duende 3), Leprechaun 3: el duende maldito, Leprechaun 3: Leprechaun à Las Vegas, Leprechaun à Las Vegas, Leprikons 3, O Duende Assassino, O Duende III, Vilenjak 3, Zli vilenjak 3, Καλώς ήρθατε στην Κόλαση, Лепрекон 3: Приключения в Лас-Вегасе, El Duende Maldito 3 - En las Vegas, A gyilkos kobold 3., Leprechaun: Deadly game in Las Vegas, Leprechaun 3 - Leprechaun à Las Vegas, Skřet v Las Vegas, El Duende Maldito 3

Film rating

5.2
Rate 10 votes
5.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Leprechaun There was an old man of Madras whose balls were made of fine brass. So in stormy weather they both clang together and sparks flew out of his ass.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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