Leprechaun 3, Лепрекон 3, El duende 3, El duende asesino, Gyilkos kobold 3., Härjapõlvlane 3, Kalos irthate stin Kolasi, Karzeł 3, L'abominable lutin 3, Leprechaun 3 - Tödliches Spiel in Las Vegas, Leprechaun 3 (El duende 3), Leprechaun 3: el duende maldito, Leprechaun 3: Leprechaun à Las Vegas, Leprechaun à Las Vegas, Leprikons 3, O Duende Assassino, O Duende III, Vilenjak 3, Zli vilenjak 3, Καλώς ήρθατε στην Κόλαση, Лепрекон 3: Приключения в Лас-Вегасе, El Duende Maldito 3 - En las Vegas, A gyilkos kobold 3., Leprechaun: Deadly game in Las Vegas, Leprechaun 3 - Leprechaun à Las Vegas, Skřet v Las Vegas, El Duende Maldito 3