Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Menya zhdut na zemle
5.9
Kinoafisha Films Menya zhdut na zemle
5.9

Menya zhdut na zemle

, 1976
Menya zhdut na zemle
USSR / Drama / 18+
Poster of Menya zhdut na zemle
5.9

Cast

Vladimir Antonik
Vladimir Antonik
Misha - praporshchik
Irina Kalinovskaya
zhena Stanitsyna
Aristarkh Livanov
Aleksei Loktev
Dmitriy Ignatyev - kapitan
Irina Malysheva
Vladimir Sedov
Vladimir Sedov
San Romashko - kapitan
Alexander Mihajlov
Georgiy Stanitsyn - mayor
Timofey Smetanin
Aleksandr Cheyerin- starshiy leytenant
Igor Gavrish
Igor
Leonhard Merzin
Belousov - polkovnik
Leonard Varfolomeyev
Irina Zavadskaya
Dispetcher
Director Mark Tolmachyov
Writer Viktor Mitroshenkov
Composer Gennadiy Banshchikov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 17 minutes
Production year 1976
Production Odessa Film Studios
Also known as
Menya zhdut na zemle, Меня ждут на земле

Film rating

5.9
Rate 10 votes
6.1 IMDb
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Menya zhdut na zemle

Malchishku zvali kapitanom
Malchishku zvali kapitanom War, Drama
1973, USSR
7.0
Na polputi v Parizh
Na polputi v Parizh Drama
2001, Russia
4.0
I Shall Never Forget
I Shall Never Forget Drama
1983, USSR
6.0
Time of Desires
Time of Desires Drama
1984, USSR
6.0
They Conquer the Skies
They Conquer the Skies Drama
1963, USSR
7.0
Letters to Elza
Letters to Elza Drama
2002, Russia
7.0
Odnazhdy v dekabre
Odnazhdy v dekabre Drama
1988, USSR
5.0
Khomut dlya markiza
Khomut dlya markiza Family, Drama
1977, USSR
7.0
Zolotye chasy
Zolotye chasy Drama, Children's, Family
1968, USSR
6.0
Knyaz Yuriy Dolgorukiy
Knyaz Yuriy Dolgorukiy History, Drama
1998, Russia
4.0
Death Line
Death Line Crime, Drama
1991, USSR
5.0
Ubiytsa
Ubiytsa Crime, Drama
1990, USSR
4.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Staryy oryol
Staryy oryol
2026, Russia, Comedy, Family
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more