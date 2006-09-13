Similar films for The Singer
Marguerite Drama
2015, France / Czechia / Belgium
6.0
Superstar Drama, Comedy
2012, France / Belgium
5.0
Lost Illusions Drama, History
2021, France
7.0
Heartbeat Detector History, Musical, Drama, War
2007, France
6.0
Mademoiselle de Joncquières Drama, Romantic
2018, France
6.0
Frère et soeur Drama
2022, France
5.0
Pacifiction Drama, Thriller
2022, Germany / Spain / France / Portugal
6.0
En corps Comedy, Drama
2022, France / Belgium
6.0
Everything Went Fine Drama
2021, France
6.0
Same Old Song Drama, Comedy, Musical
1997, France / Great Britain / Switzerland
7.0
The Apparition Drama
2018, France
6.0
The End Drama
2016, France
5.0