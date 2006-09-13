Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Singer
6.4
Kinoafisha Films The Singer
6.4

The Singer

, 2006
Quand j'étais chanteur
France / Drama / 18+
Poster of The Singer
6.4

Cast

Gérard Depardieu
Gérard Depardieu
Alain Moreau
Cecile De France
Cecile De France
Marion
Mathieu Amalric
Mathieu Amalric
Bruno
Christine Citti
Christine Citti
Michèle
Patrick Pineau
Daniel
Christophe
Christophe
Jean-Pierre Gos
Philippe Chevalier
Antoine de Prekel
Martin
Monique Gailleurd
Organisateur Soirée
Alain Kruger
Médecin
Director Xavier Giannoli
Writer Xavier Giannoli
Composer Alexandre Desplat
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2006
Online premiere 11 June 2021
World premiere 13 September 2006
Release date
13 September 2006 France
13 September 2006 USA
Worldwide Gross $10,205,575
Production EuropaCorp, Rectangle Productions, France 3 Cinéma
Also known as
Quand j'étais chanteur, Chanson d'amour, El cantante, The Singer, A modo mio - Quand j'étais chanteur, Amikor énekes voltam, Când eram cântaret, Kai buvau dainininkas, Melodia życia, Quando Estou Amando, Quando Eu Era Cantor, Santör, The Singer (Quand j'étais chanteur), When I Was a Singer, Когато бях певец, Когда я был певцом, Коли я був співаком, エル・カンタンテ, 我当歌手的日子, 我當歌手的日子

Film rating

6.4
Rate 10 votes
6.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Singer

Marguerite
Marguerite Drama
2015, France / Czechia / Belgium
6.0
Superstar
Superstar Drama, Comedy
2012, France / Belgium
5.0
Lost Illusions
Lost Illusions Drama, History
2021, France
7.0
Heartbeat Detector
Heartbeat Detector History, Musical, Drama, War
2007, France
6.0
Mademoiselle de Joncquières
Mademoiselle de Joncquières Drama, Romantic
2018, France
6.0
Frère et soeur
Frère et soeur Drama
2022, France
5.0
Pacifiction
Pacifiction Drama, Thriller
2022, Germany / Spain / France / Portugal
6.0
En corps
En corps Comedy, Drama
2022, France / Belgium
6.0
Everything Went Fine
Everything Went Fine Drama
2021, France
6.0
Same Old Song
Same Old Song Drama, Comedy, Musical
1997, France / Great Britain / Switzerland
7.0
The Apparition
The Apparition Drama
2018, France
6.0
The End
The End Drama
2016, France
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Trassa «More — more»
Trassa «More — more»
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Hungry
Hungry
2026, Great Britain, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more