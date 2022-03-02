Country
France / Belgium
Runtime
1 hour 57 minutes
Production year
2022
Online premiere
30 July 2022
World premiere
2 March 2022
Release date
|13 October 2022
|Russia
| Arna Media
|
|8 September 2022
|Brazil
|
|
|30 March 2022
|France
|
|
|8 September 2022
|Germany
|
|12
|17 January 2024
|South Korea
|
|
|17 March 2023
|Spain
|
|
|7 April 2023
|Taiwan
|
|
Budget
€7,780,000
Worldwide Gross
$11,252,331
Production
Ce Qui Me Meut, StudioCanal, France 2 Cinéma
Also known as
En corps, Rise, Das Leben ein Tanz, Encore, Bi'Tnou'ah, Dance for Life, Elämän tanssi, En cuerpo, En movimiento, La vita è una danza, O Próximo Passo, Tánc az élet, Tańcz, Elise, Tanec v těle, Un pas endavant, Un paso adelante, Ο τελευταίος χορός, Стъпка напред, Шагни вперед, 라이즈, ダンサー イン Paris, 再一次勇敢跳躍