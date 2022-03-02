Menu
6.9 IMDb Rating: 7.1
Kinoafisha Films En corps

En corps

En corps 18+
Country France / Belgium
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 2022
Online premiere 30 July 2022
World premiere 2 March 2022
Release date
13 October 2022 Russia Arna Media
8 September 2022 Brazil
30 March 2022 France
8 September 2022 Germany 12
17 January 2024 South Korea
17 March 2023 Spain
7 April 2023 Taiwan
Budget €7,780,000
Worldwide Gross $11,252,331
Production Ce Qui Me Meut, StudioCanal, France 2 Cinéma
Also known as
En corps, Rise, Das Leben ein Tanz, Encore, Bi'Tnou'ah, Dance for Life, Elämän tanssi, En cuerpo, En movimiento, La vita è una danza, O Próximo Passo, Tánc az élet, Tańcz, Elise, Tanec v těle, Un pas endavant, Un paso adelante, Ο τελευταίος χορός, Стъпка напред, Шагни вперед, 라이즈, ダンサー イン Paris, 再一次勇敢跳躍
Director
Cédric Klapisch
Cédric Klapisch
Cast
Denis Podalydès
Denis Podalydès
Muriel Robin
Muriel Robin
Hofesh Shechter
Hofesh Shechter
Marion Barbeau
Marion Barbeau
Pio Marmaï
Pio Marmaï
