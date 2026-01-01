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Poster of Monro
4.3
Kinoafisha Films Monro
4.3

Monro

, 2010
Monro
Russia / Romantic / 18+
Poster of Monro
4.3

Cast

Sergey Gorobchenko
Sergey Gorobchenko
Andrey Chernyshov
Andrey Chernyshov
Yuriy Vaksman
Yuriy Vaksman
Aleksey Ogurtsov
Aleksey Ogurtsov
Viktor Nemets
Olga Andreevna Pavlovets
Olga Andreevna Pavlovets
Aleksey Maslov
Igor Regner
Anastasia Sokolova
Director Aleksandr Kananovich
Writer Marianna Sokolskaya
Composer Igor Shcherbakov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2010
Production Kinokompaniya Russkoe, Mediaprofsoyuz
Also known as
Monro, Монро

Film rating

4.3
Rate 10 votes
4.3 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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