Poster of Skaz o Rozovom Zaitse
1 poster
Kinoafisha Films Skaz o Rozovom Zaitse

Skaz o Rozovom Zaitse

Қызғылт қоян туралы ертегі 18+
Country Kazakhstan
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2010
World premiere 26 August 2010
Release date
26 August 2010 Russia 16+
30 September 2011 Estonia
Budget $550,000
Production Kazakhfilm Studios
Also known as
Skaz o rozovom zaytse, Tale of a Pink Bunny, Tale of a Pink Hare, Muinasjutt roosast jänesest, Opowieść o różowym zającu, Ιστορία για το ροζ κουνελάκι, Кызгылт коян туралы ертегi, Сказ о розовом зайце
Director
Farkhat Sharipov
Farkhat Sharipov
Cast
Anuar Nurpeisov
Maxim Akbarov
Karlygash Mukhamedzhanova
Farhat Abdraimov
Murat Bisembin
Film rating

7.0
Rate 11 votes
6.7 IMDb
