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Poster of Vykhod
5.4
Kinoafisha Films Vykhod
5.4

Vykhod

, 2009
Vykhod
Ukraine / Drama, Crime / 18+
Poster of Vykhod
5.4

Cast

Vladimir Vdovichenkov
Vladimir Vdovichenkov
Oleg Primogenov
Igor Kopylov
Igor Kopylov
Dmitriy Gotsdiner
Dmitriy Gotsdiner
Andriy Zhurba
Vladislav Zhuk
Olga Philippova
Olga Philippova
Andrey Polishchuk
Andrey Polishchuk
Director Igor Kopylov
Writer Ivan Shevchenko
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2009
Production Film.ua
Also known as
Vykhod, Выход

Film rating

5.4
Rate 10 votes
5.2 IMDb
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