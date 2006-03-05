Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Bumer: Film vtoroy
6.2
Kinoafisha Films Bumer: Film vtoroy
6.2

Bumer: Film vtoroy

, 2005
Bumer: Film vtoroy
Russia / Crime, Drama / 18+
Poster of Bumer: Film vtoroy
6.2

Cast

Svetlana Ustinova
Svetlana Ustinova
Dashka
Vladimir Vdovichenkov
Vladimir Vdovichenkov
Cat
Andrey Merzlikin
Andrey Merzlikin
Dimon
Aleksandr Golubev
Aleksandr Golubev
Kolya Shubin
Nikolay Olyalin
Nikolay Olyalin
Grandfather Ilya
Sergey Chirkov
Sergey Chirkov
Igor Artashonov
Igor Artashonov
Maksim Konovalov
Maksim Konovalov
Killa
Sergey Gorobchenko
Sergey Gorobchenko
Frame
Feliks Antipov
Uncle Misha
Darya Mishchenko
Oksanka
Aleksandr Tsurkan
Aleksandr Tsurkan
Oksanka's Father
Director Pyotr Buslov
Writer Denis Rodimin, Ivan Vyrypaev, Pyotr Buslov, Kim Belov
Composer Sergey Shnurov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2005
World premiere 5 March 2006
Release date
10 July 2026 Russia Наше кино 18+
5 March 2006 Belarus
5 March 2006 Kazakhstan
12 December 2006 USA
5 March 2006 Ukraine
Worldwide Gross $13,000,000
Production CTB Film Company, Pygmalion Production
Also known as
Bumer: Film vtoroy, Beema 2, Bembis 2, BMW 2, Bumer 2, Bumeris: antra dalis, Баварец 2: Втори филм, Бумер 2, Бумер. Фильм второй, Heaven on Earth, Бумер: Фильм второй

Film rating

6.2
Rate 25 votes
6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3062 In the Crime genre  242 In the Drama genre  1195 In films of Russia  442 In films of 2005  44
Listen to the
soundtrack Bumer: Film vtoroy
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Bumer: Film vtoroy

Dorogi
Dorogi Drama, Crime
2015, Russia
5.0
Chernyy dvor v kino
Chernyy dvor v kino Crime, Drama
2026, Kazakhstan / Kyrgyzstan
7.0
Bumer
Bumer Thriller, Drama
2003, Russia
7.0
Shadowboxing 3: Last Round
Shadowboxing 3: Last Round Drama, Action, Adventure, Crime
2011, Russia
6.0
Bablo
Bablo Comedy
2010, Russia
6.0
Cargo 200
Cargo 200 Drama
2007, Russia
7.0
Racketeer
Racketeer Action
2007, Kazakhstan
6.0
Bastards
Bastards Action, Drama
2005, Russia
6.0
Dead Man's Bluff
Dead Man's Bluff Comedy
2005, Russia
7.0
Antikiller
Antikiller Action
2002, Russia
6.0
Sisters
Sisters Action, Drama
2001, Russia
7.0
Brother 2
Brother 2 Action, Crime
2000, USA / Russia
8.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Hungry
Hungry
2026, Great Britain, Thriller
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more