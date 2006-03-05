Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 55 minutes
Production year
2005
World premiere
5 March 2006
Release date
|10 July 2026
|Russia
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Worldwide Gross
$13,000,000
Production
CTB Film Company, Pygmalion Production
Also known as
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