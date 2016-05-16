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Kinoafisha Films Dvoe

Dvoe

, 2016
Russia / Drama / 18+

Cast

Vladimir Vdovichenkov
Vladimir Vdovichenkov
Olga Andreevna Pavlovets
Olga Andreevna Pavlovets
Ekaterina Zorina
Ekaterina Zorina
Ruslan Barabanov
Svetlana Kazartseva
Svetlana Kazartseva
Director Andrei Elinson
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2016
World premiere 16 May 2016
Release date
16 May 2016 Russia 16+
16 May 2016 Kazakhstan
16 May 2016 Ukraine

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Best Russian Films 
Updated 1 September 2021
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