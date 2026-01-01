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Poster of Lyubov odna
5.2
Kinoafisha Films Lyubov odna
5.2

Lyubov odna

, 2007
Lyubov odna
Russia / Drama, Romantic / 18+
Poster of Lyubov odna
5.2

Cast

Maksim Averin
Maksim Averin
Denis Shumskiy
Ekaterina Blinova
Evgeniy Dyatlov
Evgeniy Dyatlov
Cameo
Mark Gavrilov
Ivan Zolotukhin
Ivan Zolotukhin
Oleg Almazov
Oleg Almazov
Oleg
Kseniya Brzhezovskaya
Roza
Igor Chernevich
Igor Chernevich
Sergey
Khelga Filippova
Khelga Filippova
Irma
Igor Golovin
Igor Golovin
Lieutenant Peregudov
Igor Kopylov
Igor Kopylov
Viktor
Director Igor Kopylov
Writer Sergey Dzuba, Artem Kirsanov
Composer Vitaliy Mukanyaev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2007
Production Star Media UA (I), Star Media
Also known as
Lyubov odna, Khochu tolko tebya, Любовь одна

Film rating

5.2
Rate 10 votes
4.5 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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