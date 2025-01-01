Menu
Anastasiya Akatova
Date of Birth
16 February 1992
Age
33 years old
Zodiac sign
Aquarius
Popular Films
6.8
Sergiy protiv nechisti. Shabash
(2023)
6.0
Zuki
(2019)
5.9
Ispoved zadrota
(2015)
21
Actress
30
Sueta
Comedy, Crime
2025, Russia
Mitrich
Comedy
2025, Russia
Moskva — Kair
Comedy
2025, Russia / Egypt
Watch trailer
Semya po pravilam i bez
Drama
2024, Russia
Olive i roboty
Comedy, Sci-Fi
2023, Russia
Kiber Ivan
Comedy
2023, Russia
Paromschica. Dolina Mechty
Romantic
2023, Russia
Smeshnaya istoriya
Comedy
2023, Russia
Parmskie fialki
Romantic
2023, Russia
6.8
Sergiy protiv nechisti. Shabash
Sergiy protiv nechisti. Shabash
Fantasy, Comedy
2023, Russia
Watch trailer
Zhenschina v sostoyanii razvoda
Comedy, Drama
2022, Russia
Darknet
Sci-Fi, Action, Drama
2022, Russia
5.5
Reshala: Brat
Reshala: Brat
Action, Drama, Thriller
2022, Russia
Watch trailer
Srok davnosti
Romantic
2021, Russia
Bez tebya
Detective, Romantic
2020, Russia
Gosti iz proshlogo
Comedy, Sci-Fi
2020, Russia
Ivanko
Comedy
2020, Russia
Rikoshet
Drama, Crime
2020, Russia
6
Zuki
Comedy
2019, Russia
4.3
Cursed Seat
Proigrannoe mesto
Horror
2018, Russia
Watch trailer
Zolotaya parochka
Detective, Romantic
2017, Russia
Starshaya zhena
Drama
2016, Russia
2.3
Dislike
Dizlayk
Horror
2016, Russia
Watch trailer
Luna
Drama, Fantasy
2015, Russia
Show more
