Anastasiya Akatova
Anastasiya Akatova
Kinoafisha Persons Anastasiya Akatova

Anastasiya Akatova

Date of Birth
16 February 1992
Age
33 years old
Zodiac sign
Aquarius

Popular Films

Sergiy protiv nechisti. Shabash 6.8
Sergiy protiv nechisti. Shabash (2023)
Zuki 6.0
Zuki (2019)
Ispoved zadrota 5.9
Ispoved zadrota (2015)

Filmography

Genre
Year
All 30 Films 9 TV Shows 21 Actress 30
Sueta
Comedy, Crime 2025, Russia
Mitrich
Mitrich
Comedy 2025, Russia
Moskva — Kair
Moskva — Kair
Comedy 2025, Russia / Egypt
Watch trailer
Semya po pravilam i bez
Semya po pravilam i bez
Drama 2024, Russia
Olive i roboty
Olive i roboty
Comedy, Sci-Fi 2023, Russia
Kiber Ivan
Kiber Ivan
Comedy 2023, Russia
Paromschica. Dolina Mechty
Paromschica. Dolina Mechty
Romantic 2023, Russia
Smeshnaya istoriya
Smeshnaya istoriya
Comedy 2023, Russia
Parmskie fialki
Parmskie fialki
Romantic 2023, Russia
Sergiy protiv nechisti. Shabash 6.8
Sergiy protiv nechisti. Shabash Sergiy protiv nechisti. Shabash
Fantasy, Comedy 2023, Russia
Watch trailer
Zhenschina v sostoyanii razvoda
Zhenschina v sostoyanii razvoda
Comedy, Drama 2022, Russia
Darknet
Darknet
Sci-Fi, Action, Drama 2022, Russia
Reshala: Brat 5.5
Reshala: Brat Reshala: Brat
Action, Drama, Thriller 2022, Russia
Watch trailer
Srok davnosti
Srok davnosti
Romantic 2021, Russia
Bez tebya
Bez tebya
Detective, Romantic 2020, Russia
Gosti iz proshlogo
Gosti iz proshlogo
Comedy, Sci-Fi 2020, Russia
Ivanko
Ivanko
Comedy 2020, Russia
Rikoshet
Rikoshet
Drama, Crime 2020, Russia
Zuki 6
Zuki
Comedy 2019, Russia
Cursed Seat 4.3
Cursed Seat Proigrannoe mesto
Horror 2018, Russia
Watch trailer
Zolotaya parochka
Zolotaya parochka
Detective, Romantic 2017, Russia
Starshaya zhena
Starshaya zhena
Drama 2016, Russia
Dislike 2.3
Dislike Dizlayk
Horror 2016, Russia
Watch trailer
Luna
Luna
Drama, Fantasy 2015, Russia
Show more
