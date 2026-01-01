Menu
Marta Nieto
Marta Nieto
Persons
Persons
Marta Nieto
Marta Nieto
Marta Nieto
Date of Birth
31 January 1982
Age
44 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Thriller heroine, Comedy actress, Romantic actress
Popular Films
6.6
Mother
(2019)
6.4
Lasciarsi un giorno a Roma
(2022)
6.4
Jump!
(2023)
Filmography
Genre
All
Action
Comedy
Detective
Drama
Family
Romantic
Sci-Fi
Thriller
Year
All
2023
2022
2020
2019
2013
2008
2006
All
9
Films
9
Actress
9
5.4
Visions
Visions
Detective, Thriller
2023, France
Watch trailer
6.4
Jump!
¡Salta!
Comedy, Family, Sci-Fi
2023, Spain
6.4
Lasciarsi un giorno a Roma
Lasciarsi un giorno a Roma
Comedy, Romantic
2022, Italy / Spain
Watch trailer
6
Tropic
Tropic
Sci-Fi
2022, France
Watch trailer
5.5
A Perfect Enemy
A Perfect Enemy
Drama, Detective, Thriller
2020, Spain / Germany / France
6.6
Mother
Madre
Thriller
2019, France / Spain
6.2
Combustion
Combustión
Action
2013, Spain
Watch trailer
6.1
8 dates
8 Dates / 8 citas
Comedy, Romantic
2008, Spain
Watch trailer
5.7
Summer Rain
Camino de los ingleses, El
Romantic, Drama
2006, Spain / Great Britain
