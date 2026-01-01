Menu
Marta Nieto
Date of Birth
31 January 1982
Age
44 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Thriller heroine, Comedy actress, Romantic actress

Popular Films

Mother 6.6
Mother (2019)
Lasciarsi un giorno a Roma 6.4
Lasciarsi un giorno a Roma (2022)
Jump! 6.4
Jump! (2023)

Filmography

Genre
Year
Visions 5.4
Visions Visions
Detective, Thriller 2023, France
Jump! 6.4
Jump! ¡Salta!
Comedy, Family, Sci-Fi 2023, Spain
Lasciarsi un giorno a Roma 6.4
Lasciarsi un giorno a Roma Lasciarsi un giorno a Roma
Comedy, Romantic 2022, Italy / Spain
Tropic 6
Tropic Tropic
Sci-Fi 2022, France
A Perfect Enemy 5.5
A Perfect Enemy A Perfect Enemy
Drama, Detective, Thriller 2020, Spain / Germany / France
Mother 6.6
Mother Madre
Thriller 2019, France / Spain
Combustion 6.2
Combustion Combustión
Action 2013, Spain
8 dates 6.1
8 dates 8 Dates / 8 citas
Comedy, Romantic 2008, Spain
Summer Rain 5.7
Summer Rain Camino de los ingleses, El
Romantic, Drama 2006, Spain / Great Britain
