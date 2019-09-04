Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Saturday Fiction
6.3
Kinoafisha Films Saturday Fiction
6.3

Saturday Fiction

, 2019
Lan xin da ju yuan / Saturday Fiction
China / Drama, History, War / 18+
Poster of Saturday Fiction
6.3

Cast

Gong Li
Gong Li
Yu Jin
Mark Chao
Joe Odagiri
Tom Wlaschiha
Tom Wlaschiha
Saul Speyer
Pascal Greggory
Xiangli Huang
Ayumu Nakajima
Alexandre Robillard
French reception manager
Tenma Shibuya
Lieutenant Hosoda
Chuan-jun Wang
Chuan-jun Wang
Director Lou Ye
Writer Yingli Ma, Hong Ying, Riichi Yokomitsu
Cast and Crew

Film details

Country China
Runtime 2 hours 6 minutes
Production year 2019
Online premiere 13 October 2020
World premiere 4 September 2019
Release date
7 December 2019 China
18 November 2021 Singapore
2 December 2021 South Korea 15
Worldwide Gross $2,300,000
Production United Entertainment Partners
Also known as
Lan xin da ju yuan, Saturday Fiction, 蘭心大劇院, Tehlikeli Oyun, Субботний роман, サタデー・フィクション, 于堇：蘭心大劇院, 兰心大剧院, 礼拜六小说, 난심대극원, The Death of Shanghai, Субботняя фантазия, Man's Fate, サタデー･フィクション

Film rating

6.3
Rate 14 votes
6.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Saturday Fiction

Purple Butterfly
Purple Butterfly War, History, Drama
2003, China / France
6.0
Blind Massage
Blind Massage Drama
2014, China / France
7.0
Spring Fever
Spring Fever Drama
2009, China
6.0
Summer Palace
Summer Palace Drama, Romantic
2006, China / France
7.0
A Rain Cloud in the Sky
A Rain Cloud in the Sky Drama, Thriller
2018, China
6.0
Are You Lonesome Tonight?
Are You Lonesome Tonight? Crime, Drama
2021, China
5.0
Swimming Out Till the Sea Turns Blue
Swimming Out Till the Sea Turns Blue Documentary
2020, China
6.0
Angels Wear White
Angels Wear White Drama
2017, China / France
7.0
The Promise
The Promise Action, Fairy Tale, Drama
2005, China
6.0
Room Laundering
Room Laundering Drama
2018, Japan
6.0
The Emperor and the Assassin
The Emperor and the Assassin Drama, History
1998, France / Japan / China
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more