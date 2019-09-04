Similar films for Saturday Fiction
Purple Butterfly War, History, Drama
2003, China / France
6.0
Blind Massage Drama
2014, China / France
7.0
Spring Fever Drama
2009, China
6.0
Summer Palace Drama, Romantic
2006, China / France
7.0
A Rain Cloud in the Sky Drama, Thriller
2018, China
6.0
Are You Lonesome Tonight? Crime, Drama
2021, China
5.0
Swimming Out Till the Sea Turns Blue Documentary
2020, China
6.0
Angels Wear White Drama
2017, China / France
7.0
The Promise Action, Fairy Tale, Drama
2005, China
6.0
Room Laundering Drama
2018, Japan
6.0
The Emperor and the Assassin Drama, History
1998, France / Japan / China
7.0