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Poster of The Lehman Trilogy
8.5
Kinoafisha Films The Lehman Trilogy
8.5

The Lehman Trilogy

, 2019
The Lehman Trilogy
Great Britain / Theatrical / 18+
Poster of The Lehman Trilogy
8.5

Cast

Simon Russell Beale
Simon Russell Beale
Henry Lehman
Adam Godley
Adam Godley
Mayer Lehman
Ben Miles
Emanual Lehman
Alice Bounsall
Office Worker
Stephen Cheriton
Office Worker
Gary Bland
Lehman Brothers Office Worker
Director Sam Mendes
Writer Stefano Massini, Ben Power
Composer Nick Powell
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 4 hours 0 minute
Production year 2019
World premiere 25 July 2019
Release date
25 July 2019 Great Britain
25 July 2019 USA
Worldwide Gross $1,523,766
Production Neal Street Productions
Also known as
National Theatre Live: The Lehman Trilogy, The Lehman Trilogy, NT Live: The Lehman Trilogy, ナショナル・シアター・ライヴ 2020 「リーマン・トリロジー」, 雷曼兄弟三部曲

Film rating

8.5
Rate 17 votes
8.8 IMDb
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