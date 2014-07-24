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Poster of National Theatre Live: Skylight
7.8
Kinoafisha Films National Theatre Live: Skylight
7.8

National Theatre Live: Skylight

, 2014
National Theatre Live: Skylight
Great Britain / Theatrical / 18+
Poster of National Theatre Live: Skylight
7.8

Cast

Matthew Beard
Matthew Beard
Edward Sergeant
Bill Nighy
Bill Nighy
Tom Sergeant
Carey Mulligan
Carey Mulligan
Kyra Hollis
Michael Bott
Tom Sergeant (understudy)
David Hare
Self - Interviewee
Director Stephen Daldry
Writer David Hare
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 2 hours 20 minutes
Production year 2014
World premiere 24 July 2014
Release date
17 October 2014 Russia 16+
23 October 2014 Great Britain
17 October 2014 Kazakhstan
17 October 2014 Ukraine
Worldwide Gross $875,434
Production Royal National Theatre
Also known as
National Theatre Live: Skylight, NT Live: Skylight, Skylight, Верхний свет, ナショナル・シアター・ライヴ 2015 「スカイライト」, 英国国家剧院现场：天窗, National Theatre at Home: Skylight, Skylight by David Hare

Film rating

7.8
Rate 14 votes
8.4 IMDb
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