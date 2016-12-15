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Poster of No Man's Land
7.1
Kinoafisha Films No Man's Land
7.1

No Man's Land

, 2016
No Man's Land
Great Britain / Theatrical / 18+
Poster of No Man's Land
7.1

Cast

Ian McKellen
Ian McKellen
Spooner
Patrick Stewart
Patrick Stewart
Hirst
Owen Teale
Owen Teale
Briggs
Damien Molony
Damien Molony
Foster
Sean Mathias
Self - Director
Director Sean Mathias
Writer Harold Pinter
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 2 hours 30 minutes
Production year 2016
World premiere 15 December 2016
Release date
15 December 2016 Great Britain 15
Production National Theatre Live
Also known as
National Theatre Live: No Man's Land, National Theatre Live: Ziemia niczyja, Ничья земля, ナショナル・シアター・ライヴ 2017 「誰もいない国」, NT Live/Playful Productions UK: No Man's Land, No Man's Land by Harold Pinter, National Theatre at Home: No Man's Land, National Theatre Live/Playful Productions UK: No Man's Land, No Man's Land, NT Live: No Man's Land

Film rating

7.1
Rate 13 votes
7.6 IMDb
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