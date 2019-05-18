Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Port Authority
1 poster
Kinoafisha Films Port Authority

Port Authority

Port Authority 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2019
Online premiere 1 June 2021
World premiere 18 May 2019
Release date
25 September 2019 France
10 December 2020 Germany
20 June 2020 Greece K12
24 July 2020 Taiwan
28 May 2021 USA
MPAA R
Worldwide Gross $61,744
Production Madeleine Films, Hercules Film Fund, Kislevitz Films
Also known as
Port Authority, Επόμενος σταθμός, Σταθμός: Νέα Υόρκη, Порт-Аторити, 曼哈頓戀舞曲
Director
Danielle Lessovitz
Cast
Fionn Whitehead
Fionn Whitehead
McCaul Lombardi
Cast and Crew
Similar films for Port Authority
We the Coyotes 6.1
We the Coyotes (2018)
A Ciambra 6.9
A Ciambra (2017)
4.9
Killing Animals (2015)
Roads 6.3
Roads (2019)
Sollers Point 5.7
Sollers Point (2017)
Patti Cake$ 6.8
Patti Cake$ (2017)
The Children Act 6.7
The Children Act (2017)
American Honey 7.0
American Honey (2016)
Emily 7.1
Emily (2022)
Don’t Tell a Soul 5.9
Don’t Tell a Soul (2020)

Film rating

6.4
Rate 12 votes
6.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more