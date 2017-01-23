Cast
McCaul Lombardi
Danny Bagadella
Siddharth Dhananjay
Jheri
Cast and Crew
Director
Geremy Jasper
Writer
Geremy Jasper
Composer
Jason Binnick, Geremy Jasper
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 48 minutes
Production year
2017
Online premiere
1 September 2017
World premiere
23 January 2017
Release date
|2 November 2017
|Denmark
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|30 August 2017
|France
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|2 November 2017
|Germany
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|1 September 2017
|Great Britain
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|31 August 2017
|Netherlands
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MPAA
R
Worldwide Gross
$1,482,356
Production
Fox Searchlight Pictures, Department of Motion Pictures, Maiden Voyage Pictures
Also known as
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