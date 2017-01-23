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Poster of Patti Cake$
6.8
Patti Cake$ - Trailer
Kinoafisha Films Patti Cake$
6.8

Patti Cake$

, 2017
Patti Cake$
USA / Drama / 18+
Trailers
Poster of Patti Cake$
6.8
Patti Cake$ - Trailer
Patti Cake$  Trailer

Synopsis

PATTI CAKE$ is centered on aspiring rapper Patricia Dombrowski, a.k.a. Killa P, a.k.a. Patti Cake$, who is fighting an unlikely quest for glory in her downtrodden hometown in New Jersey.

Cast

Danielle Macdonald
Danielle Macdonald
Patti
Bridget Everett
Bridget Everett
Barb
Mamoudou Athie
Mamoudou Athie
Basterd
Cathy Moriarty
Cathy Moriarty
McCaul Lombardi
Danny Bagadella
Patrick Brana
Slaz
Warren Bub
Mr. Bagadella
Sahr Ngaujah
O-Z
Siddharth Dhananjay
Jheri
Anna Suzuki
Manager
John Sharian
Lou
Director Geremy Jasper
Writer Geremy Jasper
Composer Jason Binnick, Geremy Jasper
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2017
Online premiere 1 September 2017
World premiere 23 January 2017
Release date
2 November 2017 Denmark
30 August 2017 France
2 November 2017 Germany
1 September 2017 Great Britain
31 August 2017 Netherlands
MPAA R
Worldwide Gross $1,482,356
Production Fox Searchlight Pictures, Department of Motion Pictures, Maiden Voyage Pictures
Also known as
Patti Cake$, Patti Cake$ - Queen of Rap, Patti Cakes, Patty Cake$, Пати Кейк, Патти Кейкс, Патті Кейкс, パティ・ケイク＄, 帕蒂蛋糕$, 派蒂有嘻哈, 패티 케이크$

Film rating

6.8
Rate 12 votes
6.8 IMDb

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Patti Cake$ - Trailer
Patti Cake$ Trailer
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soundtrack Patti Cake$
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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