|14 May 2026
|Argentina
|ATP
|9 April 2026
|Australia
|PG
|9 April 2026
|Bahrain
|11 June 2026
|Brazil
|12
|14 May 2026
|Chile
|TE
|10 April 2026
|Finland
|12 August 2026
|France
|6 August 2026
|Germany
|12
|10 April 2026
|Great Britain
|12A
|9 April 2026
|Guatemala
|10 April 2026
|Ireland
|12A
|11 June 2026
|Italy
|9 April 2026
|Kazakhstan
|12+
|9 April 2026
|Kyrgyzstan
|12+
|21 May 2026
|Mexico
|B
|16 April 2026
|Moldova
|AP 12
|16 April 2026
|Montenegro
|o.A.
|9 April 2026
|Netherlands
|12
|9 April 2026
|Panama
|14 May 2026
|Peru
|17 April 2026
|Romania
|16 April 2026
|Serbia
|o.A.
|10 April 2026
|South Africa
|7 August 2026
|Spain
|9 April 2026
|UAE
|18TC
|10 April 2026
|USA
|PG-13
|9 April 2026
|Ukraine
|9 April 2026
|Uzbekistan