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Poster of You, Me & Tuscany
6.3
You, Me & Tuscany - Trailer
Kinoafisha Films You, Me & Tuscany
6.3

You, Me & Tuscany

, 2026
You, Me & Tuscany
USA / Comedy, Romantic
Trailers
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Poster of You, Me & Tuscany
6.3
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You, Me & Tuscany - Trailer
You, Me & Tuscany  Trailer

Synopsis

Free-spirited Italian chef and reserved British lawyer embark on a whirlwind romance during a destination wedding in coastal Italy.

Cast

Regé-Jean Page
Regé-Jean Page
Michael
Halle Bailey
Halle Bailey
Anna
Marco Calvani
Lorenzo
Stefania Casini
Stefania Casini
Nonna Alessia
Lorenzo de Moor
Matteo
Isabella Ferrari
Isabella Ferrari
Gabriella
Aziza Scott
Claire
Desirèe Pöpper
Isabella
Stella Pecollo
Francesca
Paolo Sassanelli
Vincenzo
Tommaso Cassissa
Enzo
Giulia Agosta
Director Kat Coiro
Writer Ryan Engle, Kristin Engle
Composer John Debney
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2026
Online premiere 7 April 2026
World premiere 7 April 2026
Release date
14 May 2026 Argentina ATP
9 April 2026 Australia PG
9 April 2026 Bahrain
11 June 2026 Brazil 12
14 May 2026 Chile TE
10 April 2026 Finland
12 August 2026 France
6 August 2026 Germany 12
10 April 2026 Great Britain 12A
9 April 2026 Guatemala
10 April 2026 Ireland 12A
11 June 2026 Italy
9 April 2026 Kazakhstan 12+
9 April 2026 Kyrgyzstan 12+
21 May 2026 Mexico B
16 April 2026 Moldova AP 12
16 April 2026 Montenegro o.A.
9 April 2026 Netherlands 12
9 April 2026 Panama
14 May 2026 Peru
17 April 2026 Romania
16 April 2026 Serbia o.A.
10 April 2026 South Africa
7 August 2026 Spain
9 April 2026 UAE 18TC
10 April 2026 USA PG-13
9 April 2026 Ukraine
9 April 2026 Uzbekistan
Budget $18,000,000
Worldwide Gross $22,265,869
Production Universal Pictures, Will Packer Productions
Also known as
You, Me & Tuscany, Tu, yo & la Toscana, Toi, moi et la Toscane, Ты, я и лето в Тоскане, Du, jag & Toscana, Eu & Você na Toscana, Italiana, Italianna, Sen, Ben ve Toscana, Te, Én & Toszkána, Ti, jaz & Toskana, Toskana, ti i ja, Tra amore e inganni, Tu e Eu na Toscânia, Tu, eu și Toscana, Tú, yo & la Toscana, You, Me & Italy, Εγω, εσυ & η τοσκανη, You, Me and Tuscany, Ты, я и Тоскана, Tu e Eu na Toscana, Eu e Você na Toscana

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 13 April 2026

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You, Me & Tuscany - Trailer
You, Me & Tuscany Trailer
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