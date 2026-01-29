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Poster of Woodwalkers 2
6.3
Woodwalkers 2 - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Woodwalkers 2
6.3

Woodwalkers 2

, 2026
Woodwalkers 2
Austria, Belgium, Germany, Italy / Family, Fantasy
Trailers
Going 76
Not going 9
Poster of Woodwalkers 2
6.3
Going 76
Not going 9
Woodwalkers 2 - Dubbed trailer
Woodwalkers 2  Dubbed trailer

Cast

Oliver Masucci
Oliver Masucci
Andrew Milling
Tom Schilling
Tom Schilling
Moritz Bleibtreu
Moritz Bleibtreu
Tucker Jones
Martina Gedeck
Martina Gedeck
Lissa Clearwater
Lucas Gregorowicz
David Schütter
David Schütter
Hannah Herzsprung
Hannah Herzsprung
Eugen Bauder
Brighteye
Emil Bloch
Jeffrey
Emile Chérif
Carag
Johannes Degen
Marlon
Lilli Falk
Holly
Director Sven Unterwaldt Jr.
Writer David Sandreuter, Katja Brandis
Composer Anne-Kathrin Dern
Cast and Crew

Film details

Country Austria / Belgium / Germany / Italy
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2026
Online premiere 29 May 2026
World premiere 29 January 2026
Release date
2 April 2026 Russia Капелла Фильм
29 January 2026 Austria 6
29 January 2026 Germany 6
2 April 2026 Kazakhstan 12+
2 April 2026 Kyrgyzstan 12+
24 April 2026 Latvia N7
20 March 2026 Lithuania N7
20 February 2026 Poland
29 January 2026 Switzerland 6
19 March 2026 Ukraine
9 April 2026 Uzbekistan 12+
Worldwide Gross $11,875,930
Production Blue Eyes Fiction, StudioCanal Germany
Also known as
Woodwalkers 2, Zmiennokształtni 2, Дети леса 2, Хранителі лісу 2

Film rating

6.3
Rate 32 votes
5.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3013 In the Family genre  300 In the Fantasy genre  213 In films of Austria  8 In films of Belgium  25 In films of Germany  113 In films of Italy  46 In films of 2026  72
Updated 12 August 2026

Film Trailers

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Woodwalkers 2 - Dubbed trailer
Woodwalkers 2 Dubbed trailer
Woodwalkers 2 - Dubbed teaser trailer
Woodwalkers 2 Dubbed teaser trailer
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