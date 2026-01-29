Cast
Cast and Crew
Writer
David Sandreuter, Katja Brandis
Composer
Anne-Kathrin Dern
Film details
Country
Austria / Belgium / Germany / Italy
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2026
Online premiere
29 May 2026
World premiere
29 January 2026
Release date
|2 April 2026
|Russia
| Капелла Фильм
|
|29 January 2026
|Austria
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|6
|29 January 2026
|Germany
|
|6
|2 April 2026
|Kazakhstan
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|12+
|2 April 2026
|Kyrgyzstan
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|12+
|24 April 2026
|Latvia
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|N7
|20 March 2026
|Lithuania
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|N7
|20 February 2026
|Poland
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|29 January 2026
|Switzerland
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|6
|19 March 2026
|Ukraine
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|9 April 2026
|Uzbekistan
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|12+
Worldwide Gross
$11,875,930
Production
Blue Eyes Fiction, StudioCanal Germany
Also known as
Woodwalkers 2, Zmiennokształtni 2, Дети леса 2, Хранителі лісу 2