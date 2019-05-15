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Poster of Bacurau
7.4
Kinoafisha Films Bacurau
7.4

Bacurau

, 2019
Bacurau / Nighthawk
Brazil / Sci-Fi, Drama / 18+
Poster of Bacurau
7.4

Cast

Udo Kier
Udo Kier
Sonia Braga
Sonia Braga
Jonny Mars
Chris Doubek
Chris Doubek
Bárbara Colen
Teresa
Thomas Aquino
Thomas Aquino
Acácio
Thomas Aquino
Thomas Aquino
Acácio
Silvero Pereira
Lunga
Thardelly Lima
Tony Jr.
Rubens Santos
Rubens Santos
Erivaldo
Wilson Rabelo
Plinio
Carlos Francisco
Damiano
Director Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles
Writer Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles
Composer Mateus Alves, Tomaz Alves Souza
Cast and Crew

Film details

Country Brazil
Runtime 2 hours 12 minutes
Production year 2019
Online premiere 19 March 2020
World premiere 15 May 2019
Release date
2 January 2020 Argentina 16
29 August 2019 Brazil
25 September 2019 France
26 August 2021 Greece
14 March 2020 Ireland 18
28 November 2020 Japan R15+
27 November 2019 Mexico B15
2 July 2020 Netherlands 16
19 December 2019 Portugal
2 September 2021 South Korea
14 May 2020 Spain
25 September 2020 Taiwan
3 January 2020 Turkey 18+
6 March 2020 United States Minor Outlying Islands
29 October 2020 Uruguay
Budget 7,700,000 BRL
Worldwide Gross $3,554,178
Production CinemaScópio Produções, SBS Films, Globo Filmes
Also known as
Bacurau, Bacurau: Tierra De Nadie, Nighthawk, Τα γεράκια της νύχτας, Козодои, 바쿠라우, バクラウ 地図から消された村, 殺戮荒村, Bakurau, バクラウ 地図から消された村：2019

Film rating

7.4
Rate 12 votes
7.3 IMDb
Listen to the
soundtrack Bacurau
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