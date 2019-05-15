Cast
Cast and Crew
Composer
Mateus Alves, Tomaz Alves Souza
Film details
Country
Brazil
Runtime
2 hours 12 minutes
Production year
2019
Online premiere
19 March 2020
World premiere
15 May 2019
Release date
|2 January 2020
|Argentina
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|16
|29 August 2019
|Brazil
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|25 September 2019
|France
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|26 August 2021
|Greece
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|14 March 2020
|Ireland
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|18
|28 November 2020
|Japan
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|R15+
|27 November 2019
|Mexico
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|B15
|2 July 2020
|Netherlands
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|16
|19 December 2019
|Portugal
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|2 September 2021
|South Korea
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|14 May 2020
|Spain
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|25 September 2020
|Taiwan
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|3 January 2020
|Turkey
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|18+
|6 March 2020
|United States Minor Outlying Islands
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|29 October 2020
|Uruguay
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Budget
7,700,000 BRL
Worldwide Gross
$3,554,178
Production
CinemaScópio Produções, SBS Films, Globo Filmes
Also known as
Bacurau, Bacurau: Tierra De Nadie, Nighthawk, Τα γεράκια της νύχτας, Козодои, 바쿠라우, バクラウ 地図から消された村, 殺戮荒村, Bakurau, バクラウ 地図から消された村：2019